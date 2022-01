Osm zápasů na třech frontách. Plzeňské házenkáře čeká náročný měsíc

„Úkolů je před námi dost, ale věřím, že se to dá zvládnout, pokud do toho významně nevstoupí zranění či covid. Ale bude to náročné,“ uvedl pro klubový web trenér Talentu Petr Štochl.

Celý únor jeho tým podstoupí „anglické týdny“ se dvěma zápasy. Kromě nejvyšší domácí soutěže má na programu osmifinále EHF European Cupu proti lucemburskému Eschi. První utkání se hraje v sobotu 12. února v hale soupeře, odveta pak v neděli 20. února v Plzni.

„Máme na videu natočené dva jejich čerstvé zápasy, informace sbíráme a bude jich dost,“ řekl kouč.

Hned ve středu 23. února pak Talent v Karlových Varech nastoupí do finále Českého poháru proti lepšímu ze semifinálové bitvy Nové Veselí - Lovosice, která se koná ve středu.

„Uspět chceme na všech frontách. V extralize na vedoucí Karvinou ztrácíme dva body a rádi bychom se udrželi na dostřel až do posledního kola základní části, kdy s ní hrajeme doma,“ doplnil Štochl.

V zimní pauze Talent sehrál přípravné duely s českými juniory či Strakonicemi. Po volném víkendu se k tréninku vrátil v pondělí.