Ať je z toho tradice, říká o dražbě plzeňský házenkář Šafránek

„Ten nápad už tu zrál delší čas, nebyl ovšem z mojí hlavy. Ale byl jsem pak nějakým způsobem iniciátorem. S Pepčou Kadlecem, který se u nás stará o sociální sítě a grafiku, jsme dali dohromady nějaké návrhy a seznámili s tím ostatní. Pak už pomáhali všichni,“ hlásil pětadvacetiletý Šafránek.

Akce vynesla více než sto tisíc korun. Jste spokojení?

Je důležité, že se nám něco takového podařilo uspořádat. Brali jsme to jako pilotní rok, nečekali zázraky. Tohle je naprosto skvělé. A jde nám hlavně o to, abychom založili nějakou tradici do budoucna.

Byla z toho i desetigólová výhra nad Lovosicemi. Pomohl vám charitativní podtext zápasu?

Asi jsme byli v těch růžových dresech lépe vidět a na hřišti se dobře hledali... (smích) Ne, vážně. Myslím, že motivaci navíc to tomu určitě dodalo a bylo to na hře znát.

Zmínil jste speciální růžové dresy. Jak se vám líbí?

Mně se líbí. Doufám, že v příštích sezonách je třeba zavedeme jako třetí sadu, takovou netradiční.

Ve středu vás čeká ještě domácí semifinále Českého poháru proti Karviné. S čím do něj půjdete?

My chceme porážet každého, ale s Karvinou je to ještě o něco silnější. Jde o finále poháru. A co jsem tady v áčku, ještě jsem nezažil double. Bylo by fajn to poznat.