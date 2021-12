Házenkářská dražba v Plzni vynesla 99 tisíc korun pro Ligu proti rakovině

Ve VIP prostorech Talent týmu Plzeňského kraje, který chvíli předtím v předehrávce 15. kola extraligy rozprášil v hale na Slovanech Severočechy 31:21, si pak Srba vyslechl bouřlivý potlesk. A s ním záhy všichni aktéři povedené akce.

Talent totiž zorganizoval duel jako benefici na podporu Ligy proti rakovině, připravil si na něj i speciální sadu růžových dresů. A bezprostředně po utkání se dražily propocené trikoty čtyř hráčů, jejichž příjmení začíná na písmeno Š – Šafránek, Škvařil, Šmíd, Šindelář.

Výtěžek? Celkem 99 tisíc korun! „Každá koruna pro dobrou a potřebnou věc je chvályhodná. Ve světě jsou takové charitativní zápasy běžné, sám jsem jich zažil několik. A i když se připravujete poctivě na každé utkání, tohle všemu dodá další motivaci,“ uvedl trenér Talentu Petr Štochl, dlouholetý gólman bundesligového Berlína.

Na konto Ligy proti rakovině ale poputuje ještě větší částka než zmíněných 99 tisíc. Lovosice se připojily 200 korunami za každý jejich vstřelený gól, další dresy Plzeňanů ještě půjdou do online dražby. A zakoupenou vstupenkou a speciální růžovou připínací plackou přispěli také fanoušci v hale.

„Je dobře, že se povedlo pomoci dobré věci,“ doplnil Štochl.

Jeho tým přezimuje v extralize na druhé příčce, po čtrnácti odehraných duelech ztrácí dva body na lídra z Karviné. A právě s ní odehraje ve středu 22. prosince od 16.30 hodin ještě jednu pikantní bitvu. Rivalové se v Plzni utkají v semifinále Českého poháru.

„Karviná je pro nás motivací sama o sobě, navíc jde o postup do pohárového finále. Nemám vůbec obavy, že by to hráči kvůli blížícím se Vánocům vzali volněji,“ prohlásil kouč Talentu. Mimochodem, Karviná na podzim prohrála v lize jediný duel, na konci listopadu v Lovosicích. „To, že jsme teď my porazili Lovosice výrazným rozdílem, je pro nás velké povzbuzení. Ale ve středu to bude jiný zápas,“ řekl Štochl, který chválil výkon mladíka Říhy na střední spojce. „Odřídil si to dobře a za to, jak výborně pracuje v tréninku a na hostování ve Strakonicích, si velký prostor na hřišti zasloužil.“