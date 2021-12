Plzeňský brankář Šmíd zažívá první svátky ve třech. Krásný čas, říká

„Je to krásný, nový čas. Štědrý den jsme strávili s miminkem a partnerkou doma, pak objeli blízké. A moc se těším, až za rok bude malý trošku víc vnímat a bude se už těšit na Ježíška,“ svěřil se osmadvacetiletý Karel Šmíd.

Spokojený může být i se sportovním podzimem. Těsně před Vánoci slavil s týmem postup do finále Českého poháru přes Karvinou, v extralize figuruje s Talentem na druhé příčce, právě na Baník ztrácí úřadující mistr pouhé dva body.

Když se ohlédnete za dosavadním průběhem sezony, jste spokojený?

V lize jsme si připsali dvě porážky. Ta hned v prvním kole doma s Novým Veselím je jedinou kaňkou podzimu. Pak jsme o gól padli v Karviné, což není žádná tragédie. Je vždycky krásné si odtamtud přivézt nějaké body, ale nejde počítat s tím, že se tak bude dít pravidelně. To Veselí mě mrzí určitě víc. Ale jinak můžeme být spokojení.

V EHF European Cupu jste se přes Zubří dostali do osmifinále, v němž se v únoru utkáte s lucemburským Handball Esch. V domácím poháru pak přes Karvinou do lednového finále, kde se střetnete buď s Novým Veselím, nebo Lovosicemi. I téhle bilance si vážíte?

Při vší úctě ke všem ostatním soupeřům, osobně si myslím, že s Karvinou to bylo v domácím poháru předčasné finále a je pro nás důležité, že jsme ten zápas zvládli. Jinak se i letos potvrzuje, že poslední roky jsme my a Karviná suverénně nejsilnější týmy u nás.

Myslíte, že během podzimu rostly i vaše výkony mezi tyčemi?

Až na ten zmíněný zápas s Veselím se mi začátek sezony, myslím, povedl. V období reprezentační pauzy přišel takový výpadek, ale výborně mě nahradil Filip Herajt, který v té době prakticky zavřel branku. Pak jsem se zase chytil i já. Pro nás je super, že ačkoliv se postaví do branky kdokoliv z nás, oba s Herym umíme týmu pomoci. Podle statistik máme nejvíce vstřelených a nejméně obdržených branek v soutěži, to hovoří za všechno.

V polovině ledna čeká český národní tým EURO na Slovensku. Pokud se nestane nic mimořádného, máte velikou šanci být v konečné nominaci. Je to velká motivace?

Pro mě je důležité, že ačkoliv se u národního týmu změnili trenéři, svoji pozici, ač třetího gólmana v pořadí, jsem si udržel. A budu se ji snažit udržet co nejdéle.

Závěrečný reprezentační kemp začíná hned po Novém roce, že?

Sraz je 3. ledna v Ostravě, ve stejný den začínají kluci v Plzni zimní přípravu. Trenér Trtík tento rok vynechal pravidelný sraz mezi svátky. Ale i tak jsem si na Vánoce dal o něco méně salátu. (úsměv)

Stihli jste si po semifinále Českého poháru, které se hrálo 22. prosince, vůbec popřát hezké svátky v kabině?

Hned po zápase s Karvinou jsme měli s klukama v šatně decentní vánoční besídku. Díky vítězství a postupu do finále proběhla v ještě lepší náladě. Rozdali jsme si dárky, užili si to. Je to tradice. Každý donese dárek, hodí se do pytle, pak se losuje adresát. Je sranda, darují se kuličkové pistole, helma z Hvězdných válek a tak. Když jsme měli v minulých letech besídku v hospodě, recitovala se také básnička.

Teď je před vámi ještě oslava Silvestra a Nového roku.

Budu doma s rodinou, letos to určitě proběhne poklidně. Kvůli malému a i proto, že pár dnů na to odjíždím na reprezentační sraz.

Jako malý jste trávil Silvestry také v Dánsku, kde působil váš otec Karel, bývalý vynikajicí hokejový obránce. Vzpomínáte si na ty doby?

To jsem byl ještě opravdu malý, moc si z toho nepamatuji.

Takže rčení „Pije jako Dán“...

...potvrdit určitě nemohu. Silvestr jsme tam trávili doma s rodiči a táta jako Dán určitě nepil. Ten pil jako Čech. (smích) Ale to žertuji, jako profesionální hokejista se samozřejmě držel.

Až si budete připíjet na rok 2022, co si popřejete?

Všem hodně štěstí, lásky a v téhle době hlavně zdraví. Ať nám covid konečně zmizí ze životů.