Nabitý únor. Chceme ho zvládnout, hlásí plzeňský házenkář Škvařil

„To k házené patří, jsme na takový program docela zvyklí. Každý vám řekne, že radši hraje. Máme před sebou tři soutěže a musíme to zvládnout,“ prohlásil pro klubový web střelec Talentu Milan Škvařil.

Kromě nejvyšší domácí soutěže totiž v únoru Plzeňané bojují ještě na dalších frontách. V osmifinále EHF European Cupu se dvakrát utkají s lucemburským Handball Esch (12. února venku, 20. února doma), ve středu 23. února se pak ve finále Českého poháru střetnou v Karlových Varech s Novým Veselím.

„Chceme uspět ve všech soutěžích. Kdo by nechtěl vyhrát Český pohár?! A jít dál v pohárové Evropě je také velké lákadlo. Myslím, že kádr máme dostatečně široký na to, abychom to dokázali zvládnout,“ mínil Škvařil.

V extralize se Talent drží v závěsu za vedoucí Karvinou, na kterou ztrácí jen dva body. „Druhá část sezony má vždycky větší náboj. Když to jde, chodí i víc lidí, protože se blíží play-off, na které se já osobně moc těším. Je o co hrát. Důležité je, abychom základní část dohráli co nejlépe,“ přál si Škvařil.