A teď Evropa, házenkáři Plzně míří do Esche. Jsou hratelní, věří gólman

Bude to zajímavá konfrontace, říká gólman Šmíd Vytáhl se proti sérii vyložených šancí Dukly, především na přelomu obou poločasů, Šůstkovi chytil i sedmimetrový hod. Přesto Karel Šmíd, gólman házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje, nebyl po středeční výhře 29:25 nad tradičním rivalem zcela spokojený. „Na můj vkus tam bylo i hodně jednoduchých střel, které bych měl chytat,“ uznal osmadvacetiletý český reprezentant Šmíd. Často jste tak sebekritický?

Myslím, že jsem. Snažím se pořád na svém výkonu pracovat, posouvat se dál. Ale zase celkově ze sebe nejsem zklamaný. To, že jsem udělal pár zákroků navíc, alespoň všechno vykompenzovalo. Duklu jste až na úplný začátek duelu nepustili na dostřel.

Byl to jeden z těžších soupeřů, kteří nás v nabitém únoru čekají. S výhrou jsme určitě spokojení, ale od všech to mohlo být lepší. Furt máme na čem pracovat. Teď už vás čeká evropský pohár v Lucembursku. Těšíte se?

Určitě. Bude to zajímavá konfrontace s jinou házenou. Zatím jsem ale soupeře viděl na videu jen málo, ještě nevím, co úplně čekat. Na nedávném Euru jste však sondoval informace u Romana Bečváře, který v lucemburské lize působí. Co říkal?

No, vlastně nic konkrétního. Hraje v týmu největšího konkurenta Esche, ale spíš jsme se bavili obecně. Jak to v Lucembursku funguje, jaká je úroveň jejich soutěže. Ve městě Esch-sur-Alzette, sídle soupeře, jste v létě 2014 odehrál přípravný turnaj. Vybaví se vám?

Vybavím si halu, ale soupeře už vůbec. Kluci říkali, že je tam jedna střední spojka stejná, jinak už je tým úplně odlišný. Uvidíme. Berete roli favorita?

Chceme v Evropě dojít co nejdál a soupeř je určitě hratelný. A jestli jsme favorit, nebo ne, je jedno.