Musíme zůstat trpěliví, nabádá plzeňský Nejdl po výhře v Hranicích

Hned v pátek se na sever Moravy vydají znovu, tentokrát do Kopřivnice, kde se od 18 hodin hraje další extraligové dějství.

„Sportovní rozdíl mezi oběma týmy se projevil, z tohoto pohledu je to pohodové vítězství. Ale v Hranicích je to vždy specifické, v hale bývá zima, za mě to není příliš adekvátní extraligové prostředí. Vždycky jsem rád, když jedeme domů s vítězstvím a nikdo se nám nezraní,“ uvedl pro klubový web trenér Talentu Petr Štochl.

Plzeňané najeli na náročný únorový program, kdy je čekají dva zápasy v týdnu. Hned příští středu nastoupí doma proti pražské Dukle k předehrávce 18. kola nejvyšší soutěže (18.30), v sobotu 12. února už je v Lucembursku čeká úvodní duel osmifinále EHF European Cupu proti domácímu Handball Esch.

„Teď to bude takový kolotoč. Musíme zůstat trpěliví, dobře regenerovat, poctivě trénovat a nic nepodcenit, aby nedošlo k nějakému zbytečnému zranění,“ mínil Tomáš Nejdl, spojka Talentu.

Podruhé za sebou si v utkání připsal šest branek, v Hranicích pomohl k výsledku stejným gólovým příspěvkem také Linhart, ještě o jednu trefu víc si připsal Douda.

„Doufám, že se budu trefovat i dál a že mi na jaře forma vydrží,“ přál si čtyřiadvacetiletý Nejdl, odchovanec Strakonic, s osmdesáti trefami aktuálně pátý nejlepší kanonýr extraligy. „Snažím se každý trénink brát zodpovědně, snad se to odráží i na mých výkonech. Pečlivě jsem sledoval také mistrovství Evropy, žil jsem házenou intenzivně. Ale k těm borcům s obrovským přehledem, dynamikou a technickou vybaveností mi zatím něco chybí. Na všech frontách je třeba se zlepšovat,“ pousmál se Nejdl.

V Hranicích Talent ani nemusel zapnout naplno, po poločase trenéři protočili sestavu. „Chceme, aby nebyly ve hře výkyvy, což se úplně nedařilo. Proto jsme si v obou poločasech brali time out,“ našel přesto nějaké chyby kouč Štochl.