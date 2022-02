Vysunutá obrana nám dělala potíže, varuje Štochl pohárovou odvetou

Góly jsem dával hlavně z trháků, říká Linhart Pokud nebudeme počítat předchozí kolo EHF European Cupu, v němž Talent narazil na extraligového rivala ze Zubří, zahrál si levoruký křídelník plzeňského klubu Petr Linhart v pohárové Evropě naposledy v říjnu 2014 v ruském Permu. Tehdy jeho šest branek k postupu nestačilo. Teď v Lucembursku se v úvodním duelu pohárového osmifinále proti týmu Handball Esch trefil sedmkrát. A věří, že i v odvetě Talent uspěje. „Chceme do čtvrtfinále, postup je náš cíl,“ hlásí jedenatřicetiletý Linhart. Nemyslí si ale, že by mu vzhledem ke střelecké bilanci soupeř sedl. „Většinu gólů jsem dal z trháků, dostal jsem hodně přihrávek. Je to tím, že se o něco pomaleji vrací a měl jsem tak víc možností rychle zaútočit.“ Odveta bude podle bývalého českého reprezentanta hlavně o taktické přípravě. „Mají zkušené hráče, umí udávat tempo hry, zpomalovat ji. Když vytáhli obranu se dvěma hráči, v útoku jsme se trošku trápili, překvapili nás. Musíme se pořádně připravit, navzájem jsme se poznali a bude to hodně o taktice,“ mínil rodák ze Zruče nad Sázavou. Výhra 34:30 dává Talentu do nedělní odvety lepší výchozí pozici. „Skóre mohlo být ještě vyšší, ale čtyři góly jsou dobré plus.“