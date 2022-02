Škvařil dal sedm gólů. A teď chci Aarau, hlásí plzeňský tahoun

„Ať je to Suhr-Aarau,“ přeje si devětadvacetiletý Škvařil narazit na švýcarský klub, ve kterém působil.

Právě Aarau vyřadilo Karvinou, když zvládlo domácí odvetu.

V sobotu jsem se na to díval. A když Karvinou vyřadili, hned mě napadlo, že bychom je mohli dostat, pokud postoupíme i my přes Esch. Uvidíme, byly by to zajímavé zápasy. Rád bych se tam zase vrátil a oni by mě určitě také rádi viděli.

Ale začátek utkání proti Eschi nebyl úplně snadný, skóre se dlouho tahalo, proč?

Oni mají specifickou hru, proto byl začátek takový vlažný. Ale postupně jsme se do toho dostali, ve druhé půli ještě víc a pak už to bylo dobré. Z postupu mám radost.

První zápas jste vyhráli o čtyři góly, mělo to nějaký vliv? Vnímali jste, že postup je blízko?

On to zase takový brankový rozdíl nebyl, abychom byli úplně v pohodě a mohli to doma odehrát jako trénink. Pořád jsme vedli jen o jeden, o dva góly a kdyby se něco sesypalo, mohli nás klidně vyřadit. Jsem rád, že jsme to zvládli a ke konci jim ještě odskočili.

Ve druhé půli jste nasázel šest gólů, do hry jste šel jako střídající hráč. S jakými pokyny?

Abych do toho vletěl. Ani já jsem se do toho v první půli nemohl moc dostat, takže jsem rád, že mi to tam potom spadlo a chytil jsem se. Pak se hned hraje lépe.

Často jste to bral na sebe, cítil jste, že góly od spojek týmu ze začátku scházely?

Přesně tenhle úkol jsem měl. A hlavně vedle mě na středu hrál mladý Martin Říha, nemůžeme tu zodpovědnost hodit jenom na něj. Snažil jsem se mu pomoci a také on odehrál super zápas.

Hned ve středu vás čeká další zápas. Finále Českého poháru, v Karlových Varech nastoupíte proti házenkářům Nového Veselí. Jakou váhu téhle soutěži přikládáte?

Já osobně velikou, protože tuhle trofej ještě nemám. Doufám, že se na finále dobře připravíme. Musíme do toho dát všechno a věřím, že se domů vrátíme s pohárem.

Ještě máte v hlavě, že vás Nové Veselí v extralize hned na úvod sezony v Plzni porazilo?

Teď už ne. Jsme jinde, půl sezony už je od té doby odehráno. Začátky jsou nejhorší, to jsme schopní hrát doma blbě třeba i s Hranicemi. Jsme už v lepším rozpoložení.

Zase najedete na systém dvou utkání v týdnu. Sil je dost?

Mně to nevadí. Já rád hraju. Když je méně tréninků, je to pro mě lepší.