Náskok dobrý, ale nesmíme nic podcenit, varuje plzeňský házenkář Škvařil

„Bylo znát, že jsem měsíc nehrál a chybí mi herní vytížení. V zápase jsou ty situace úplně jiné, než když je zkoušíte na tréninku. Potřeboval jsem se do toho dostat a doufám, že pak už to bylo nějak koukatelné,“ svěřil se devětadvacetiletý kanonýr Talentu Škvařil.

Rozhodně bylo. Když se vrátil na hřiště, začala jeho pravačka řádit, osmi góly Škvařil pomohl týmu k výhře 35:27 v úvodním utkání třetího kola EHF European Cupu, v pořadí třetí klubové soutěže kontinentu.

Bude osmibrankový náskok do sobotní odvety v Zubří stačit?

Náskok je to dobrý. Ale nesmí se vůbec nic podcenit. Minulý týden v extralize u nich Dukla vedla po poločase o devět gólů a stejně prohrála. Musíme být opatrní, ale samozřejmě je ten výsledek prvního zápasu pro nás velké plus.

Přitom úvod jste neměli dobrý, do vedení jste se poprvé dostali až ke konci první půle.

Začátek byl takový rozpačitý. Já jsem měsíc nehrál, takže pro mě to bylo ještě o trošku těžší. Ale potom mě Stehlas (Jan Stehlík) dostal trošku do hry a začal jsem se cítit líp. Hra nám začala fungovat, ve druhé půli jsme jim odskočili a pak už to bylo dobré.

Zdravotně už jste v pořádku?

Zdravotně jsem na tom už dobře, ale moc jsem toho bohužel nenatrénoval. Kluci byli v minulém týdnu kvůli karanténě zavření doma, takže jsme s Mikym Tonarem trénovali prakticky sami, což nebylo úplně jednoduché.

Takže to bylo utkání, které vás hodně bolelo?

Hlavně to bylo o fyzičce, když jsem měsíc stál. V první půli mi chvíli došla, proto jsem si musel jít odfouknout. Ale pak už jsem se na hřišti cítil docela dobře.

Lukáš Mořkovský vám nastřílel dvanáct branek, chvílemi vás trápil gólman Šimon Mizera. Jsou to klíčoví hráči Zubří?

Samozřejmě. Lukáš je výborný střelec a Šimon výtečný gólman. Je jasné, že ten první nějaké góly dá a ten druhý pár míčů zastaví. S tím se tak nějak počítá. Ale jde o to, abychom jim toho povolili pokud možno co nejméně.

To bude hlavní úkol do odvety, která se hraje v sobotu v Zubří?

Oni budou pokračovat ve stejné hře, na kterou jsou zvyklí. A to samé uděláme my. Myslím, že to bude podobný zápas jako u nás, půjde o to, ke komu se víc přikloní štěstí. Je to pohár, je dobře, že my máme v zádech zajímavý náskok.