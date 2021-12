Plzeň utnula s přehledem vítěznou sérii házenkářů Lovosic

„Utkání se zlomilo někdy v polovině první půle, kdy nám Plzeň utekla na rozdíl pěti gólů. Přitom jsme do zápasu dobře vstoupili, defenziva byla slušná, ale bohužel v útoku jsme dělali přesně to, co jsme nechtěli. Báli jsme se vystřelit, chyběl tomu větší důraz,“ vyčítal lovosický trenér Roman Jelínek.

Debakl neodvrátila ani změna taktiky v průběhu zápasu. „Když jsme zkusili hru v sedmi, bohužel jsme vypracované šance nevyřešili správně, neproměňovali jsme. To byl náš největší problém,“ viděl kouč.

Lovci klesli na čtvrté místo, Plzeň si díky jasné výhře upevnila druhou pozici. „Nakonec to bylo pohodové vítězství, ale to bylo tím, jak zodpovědně jsme k němu přistoupili. Hráli jsme organizovaně, systém fungoval celý zápas,“ chválil plzeňský trenér Petr Štochl.

I když finiš Lovcům nevyšel, s podzimem v klubu panuje spokojenost. „Je skvělé, že se držíme v kontaktu se špičkou. Teď si pár dnů orazíme a začneme se chystat na tu důležitější část ligy,“ plánuje lovosický ředitel Vojtěch Srba.