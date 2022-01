Nové Veselí je v pohárovém finále, i oslabené porazilo Lovosice

„Neměli žádné příznaky, normálně fungují. Robo chodí do školy, Ondra pracuje. A pondělní antigenní testy je zachytily, pozitivní výsledek poté potvrdil i PCR test,“ popisuje trenér Sokola Peter Kostka.

„Nemohli jsme ani připravit nějakou alternativu, někoho tam vyzkoušet. Naštěstí o víkendu nehrajeme, v pondělí se k nám po pětidenní karanténě snad budou moct opět připojit,“ doufá kouč.

Až v den zápasu se naopak k týmu mohli vrátit oba brankáři, Vít Schams a Martin Štohanzl. „Víťa netrénoval celý týden, pro utkání byl připravený jen se sebezapřením. A Martin měl pozitivní test na covid v minulém týdnu,“ vysvětluje Kostka absenci obou gólmanů.

Mezi třemi tyčemi nakonec ve středu čaroval Štohanzl, který k jistému výkonu přidal i jednu vstřelenou branku.

Situaci domácích navíc zkomplikovalo brzké zranění střední spojky Anura Burnazoviče. „V první minutě, hned jak získal balon a dal branku, se zranil. Do konce zápasu jsme ho neměli k dispozici,“ odkrývá trable jedné z opor svého týmu Kostka. „Má problém s kolenem, křížové vazy by to snad být neměly. Půjde na vyšetření a určitě budeme všichni s nervozitou očekávat, jak dopadne.“

Je otázka, zda rodák z Bosny a Hercegoviny se slovenským občanstvím stihne začátek jarní části extraligy. Tu Nové Veselí rozehraje příští středu dohrávkou odloženého domácího střetnutí s Jičínem.

„To je těžké říct, nejsem lékař a nedokážu to nyní predikovat. Ale chci věřit, že to nebude nic vážného,“ přeje si Kostka. „Tlačit na něj však nebudeme, za každou cenu ho nutit, aby hrál, i když nebude stoprocentní. Zdraví je na prvním místě.“

Nutno dodat, že problémy s marodkou měly také hostující Lovci. „I Lovosice počítaly ztráty. Zejména absence Motla, Trkovského a Petrychenka byly i pro ně citelné,“ uvědomuje si domácí kouč. „Na absenci klíčových hráčů to bylo 3:3.“

Mnohem důležitější byl ale výsledek. Nové Veselí si vítězstvím 31:24 zajistilo postup do finále poháru. V něm se 23. února v Karlových Varech postaví úřadujícímu českému šampionovi z Plzně.

„Už samotné finále je pro nás určitě veliký úspěch. Vždyť v minulé sezoně jsme hráli baráž, mnozí nám nevěřili a zatracovali nás. A dneska jsme ve finále poháru a sezona je dobře rozběhnutá,“ těší Kostku. „Teď jen doufám, že zůstaneme zdraví a dokážeme v nahuštěném programu, který nás čeká, splnit základní cíl a postoupit do play off,“ soustředí se kouč Nového Veselí už zase na extraligu.