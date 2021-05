Olomoucké házenkářky dvojzápas o bronz s Porubou nezvládly

„Po základní části jsme byli druhý nejlepší tým z Česka. Takže to, že jsme nakonec až čtvrtí, je určitě zklamání,“ neskrýval trenér DHK Zory Olomouc Libor Malínek. „Beru to jako neúspěch,“ dodal.

Opačně uplynulý ročník vnímá Jarmila Trumpešová, která v sobotu odehrála svůj poslední zápas kariéry. „Až na závěr to byla úspěšná sezona. Postoupily jsme do play off, což byl cíl. Jsem ráda že jsem se v něm mohla rozloučit. Užila jsem si to,“ uvedla.

Zora za celý zápas vedla pouze jednou. Náskok 17:16 si ale vypracovala až minutu před koncem po trefě Ivy Záviškové. Zejména v úvodu se Olomouc v koncovce trápila. První branku vstřelila až po devíti minutách hry, navíc ze sedmimetrového hodu.

Z prvního zásahu ze hry se Olomoučanky radovaly až po čtvrt hodině. „Hráli jsme na sedmnáct branek. Doma. To je zakopaný pes celého neúspěchu,“ pravil Malínek. Ofenzivní hře Hanaček chyběla i zraněná Valentína Kapsová. Olomoucká spojka letos vstřelila 38 branek, v semifinále si ale zlomila prst a sezona pro ni předčasně skončila.

Zora byla nejednou na dostřel, přesto se jí nepovedlo smazat dvojbrankový náskok z prvního mače.

„Dohánět dva góly není nic, co by se nedalo otočit. Nicméně Poruba zahrála dobře, a navíc jsme v prvním poločase vstřelily jen sedm branek. Na to se určitě nevyhrává,“ hledala příčiny porážky Trumpešová.

Olomouc se nevyvarovala nevynuceným chybám v rozehrávce a zbytečnému vyloučení za faul mimo hru. „Zápas byl vypjatý. Některé technické chyby pramenily z nervozity. Na holky to všechno dolehlo,“ hodnotil Malínek.

I on sám se zapsal do statistik utkání. V zápase několikrát vehementně diskutoval s arbitry i delegátkou a po jednom z argumentů byl odměněn žlutou kartou.

Malínkovi se nelíbily odpískané kroky Ivy Záviškové. Ta při zpracování klopýtla a udělala krok navíc, což hlavní sudí posoudil jako porušení pravidel. „Jsou to emoce. Na střídačce nemůžu být jako leklá ryba. Ale rozhodčímu se za nějaké výkřiky omluvím,“ připustil Malínek.

Průběh zápasu potvrdil, že proti sobě nastoupily brankářky s nejvíce zákroky napříč celou soutěží. Reprezentační gólmance Poruby Haně Mučkové pomáhala důrazná defenziva a zdvojování pivotky Jansové. „Respekt k Mučkové určitě máme. Ale my jsme věděly, kam máme střílet. Neproměňovaly jsme vyložené šance. To rozhodlo,“ smutnila Trumpešová. Střelecky se trápila i Magda Kašpárková. Třetí nejlepší střelkyně olomouckých házenkářek se netrefila ani jednou.

Naopak v domácí brance opět zářila Michaela Polášková. Dvojciferným počtem zákroků dlouho držela naděje domácích naživu. Každou chycenou střelu bouřlivě slavila s fanoušky, kterých na tribuně bylo sto padesát.

Hráčky teď čeká odpočinek, byť kvůli covidové sezoně o dva týdny kratší. Na palubovku se Zora vrátí v polovině července.