Olomoucké házenkářky chtějí bronz, ale proti Porubě musí dohánět

Minulou sobotu v Ostravě přihlíželi dalšímu dramatu. Stejně jako ve venkovním semifinálovém klání se Slavií prohrála Olomouc o dvě branky, navíc jich vstřelila jen dvacet. Opět tak ožívá i černý scénář, kdy rozhoduje větší počet vstřelených branek na půdě soupeře v případě stejného skóre.

A v tomto směru bude mít Poruba výhodu, stejně jako ji měla Slavia. „Teď nemůžeme spoléhat na výhru o dvě branky. Vyhrát je ale určitě v našich silách,“ zhodnotil naděje do odvety trenér DHK Zora Olomouc Libor Malínek.

Právě kvůli tomuto pravidlu Zora nepostoupila do prvního finále po dvanácti letech. Byť po dvou zápasech se Slavií oba týmy vstřelily 49 branek, Pražanky vsítily v Olomouci o tři branky více než Zora venku. Aby mohly olomoucké házenkářky hodnotit uplynulý ročník jako úspěšný, musí Porubu porazit a vybojovat bronzové medaile. Ambice ale měly vyšší. „Finále tady není a to je pro nás zklamání,“ pravil Malínek.

V Ostravě na začátku zápasu Olomoučanky vedly už o tři branky. Po oddechovém čase domácích zahájila Poruba stíhací jízdu a záhy vyrovnala. Domácí hráčky si pak pomohly vydařenými pěti minutami. Od dvacáté do dvacáté páté vstřelily za sebou čtyři branky, kdežto Hanačky nedopravily míč za záda domácí gólmanky ani jednou. „V kabině jsem musel zvýšit hlas,“ reagoval Malínek.

A bouřka měla kýžený efekt. Zora prohrávala už o pět branek, druhé dějství ale opět vyšlo Magdě Kašpárkové, která stejně jako proti Slavii střelecky po změně stran ožila, když si připsala čtyři přesné zásahy. V první půlhodině skórovala jenom jednou.

Po delší gólové tahanici se na listinu střelců znovu zapsala Kašpárková; v 56. minutě vyrovnala na 20:20. Krátce nato se ale olomoucká nejlepší střelkyně zápasu nechala na dvě minuty vyloučit.

A Zora její absenci pocítila. Ve zbývajících čtyřech minutách se už netrefila ani jednou. Načež Poruba trestala. Bezprostředně využila početní převahy a Olomouci odskočila na rozdíl jedné branky.

V poslední minutě Zora zkazila rozehrávku a na poslední útok zápasu, dvanáct vteřin do konce, si vzali domácí time out. Poruba po něm sehrála útočnou akci podle představ a čtyři sekundy do konce vybojovala sedmimetrový hod, leč za cenu zranění své nejlepší střelkyně Silvie Poláškové. Brankářka Haládiková na sedmičku nedosáhla a zápas skoupý na branky skončil 22:20 ve prospěch Poruby. Skóre odpovídá tomu, že se utkaly týmy s nejvíce brankářskými zákroky za celý ročník. Ostravská Mučková dokonce vévodí statistice v počtu úspěšných zákroků a s největší pravděpodobností tento gólmanský souboj také vyhraje.

V Olomouci ji ale nečeká nic jednoduchého. Z posledních pěti vzájemných zápasů na hanácké palubovce zvítězila Poruba pouze jednou.