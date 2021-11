Znovu druzí? Máme na to, věří trenér olomouckých házenkářek

„Nejdůležitější je pro nás dostat se do play off. Tam se může stát cokoliv,“ připomínal trenér Zory Libor Malínek. Loni byl ale po vyřazovací části zklamaný. Jeho svěřenkyně do prvního finále po dvanácti letech nepostoupily kvůli menšímu počtu vstřelených gólů na hřišti soupeřek a následně nezvládly ani souboj o bronz.

Na podobné myšlenky ale mají olomoucké házenkářky ještě čas. „Máme za sebou podzimní část sezony a převládá spíše spokojenost. Podařilo se nám získat dvanáct bodů a lepších výkonů bylo více než těch horších,“ řekl Malínek.

Z českých týmů jsou před Zorou Lázně Kynžvart, Plzeň a Písek. „Znovu druzí? Tým na to má!“ věří Malínek. „Střed tabulky je ale o poznání vyrovnanější než loni.“

Možná i proto v posledních pěti zápasech jeho svěřenkyně nevyhrály ani jednou. Zato třikrát remizovaly – se Slavií, Michalovcemi a Zlínem. „Bod na Slavii je vždy cenný. Michalovce byly jasný favorit, ale holky si sáhly na dno. Chtěli jsme hrát hlavně důstojně, předvedli jsme skvělé nasazení a bojovnost. Holky hrály i za cenu vlastního zdraví. To možná Michalovce překvapilo,“ usmíval se Malínek, jehož hráčkám se podařilo vyrovnat až pět vteřin před koncem. „Ale i holky z Michalovců uznaly, že to byl zasloužený bod.“

Se Zlínem to ovšem byla jiná písnička. Do té doby předposlední tým uhrál na Hané výsledek 24:24. „Jeden z těch horších zápasů v sezoně. Zlín byl jednoznačně soupeř k poražení,“ litoval Malínek.

Opačně však reagovala Adéla Protivánková. Jedenadvacetiletá pivotka hrála za Zoru od čtrnácti let, letos je právě ve Zlíně na ročním hostování a pod plichtu se podepsala dvěma vstřelenými góly. „Myslím, že jsme mohli v klidu vyhrát. Olomouc nás možná podcenila. Vstřelili jsme i gól na 25:24, ale rozhodčí se shodli, že padl až po čase,“ povzdechla si. „Byl to ale krásný bod. Úžasná atmosféra. Olomoučtí fanoušci mi tleskali, i když jsem jim dala branku,“ smála se Protivánková, která po sezoně plánuje návrat na Hanou. „Ale uvidíme, co se stane. I ve Zlíně jsem měla být jen na půl roku,“ dodala pivotka.

Její bývalé spoluhráčky do konce roku čeká poslední zápas – 4. prosince se v poháru utkají s Hodonínem. „Pak zasloužená pauza. Trápí nás marodka, protože jsme snad od druhého kola nehráli v plné sestavě. Snad se holky uzdraví,“ přeje si Malínek.