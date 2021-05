Finále po letech by byl krásný úspěch, říká trenér házenkářek Olomouce

Se čtvrtým místem v československé MOL lize můžete být spokojeni. Předčili jste předsezonní cíl?

My jsme si před sezonou řekli, že chceme skončit mezi čtyřmi nejlepšími týmy z Česka a postoupit tak do play off. To se podařilo skvěle, protože jsme se nakonec vyhoupli na druhé místo mezi českými mančafty. Výkony celou sezonu nebyly stoprocentní, ale to je sport.

Kdy bylo nejhůř?

V období po Novém roce, kdy se nám herně nedařilo, zejména v druhých poločasech. Zdůraznil bych souboje na Slovensku proti Michalovcím a Šaľe. Pokaždé jsme o půli mohli pomýšlet na bodový zisk, ale druhé dějství nám absolutně nevyšlo. Nejhorší výkon v tuzemsku byl v Mostu, to jsme propadli úplně ve všem. Ale nechci si v žádném případě stěžovat, vyhrávali jsme důležité zápasy, za ty bych chtěl holky pochválit.

Za které nejvíc?

Jednoznačně za souboje s dalšími českými kandidáty na postup do play off. Nejvíce si cením vítězství s Porubou, se Slavií a taky toho, že jsme doma Šaľe vrátili porážky a zdolali je o osm branek.

Co očekáváte od dvojzápasu se Slavií? Bilanci s ní máte v sezoně vyrovnanou 2:2.

A přesně tak očekávám, že budou oba zápasy vypadat – vyrovnaně. My jsme se v tabulce před Slavii dostali jen díky lepšímu skóre. Budou rozhodovat sebemenší detaily, týmovost a forma klíčových hráček. Věřím, že se nám holky podaří adekvátně připravit a postoupíme do finále.

Tam by vás čekal lepší z dvojice Most – Poruba. Obrovským favoritem na titul jsou Severočešky. Sníte o zlatu i v Olomouci?

Představa to je hezká, ale týmy jako Most či Michalovce jsou nejlepší v lize, o obrovský krok napřed. Abychom tyto celky porazili, musí se sejít naprosto všechno. Od životního výkonu brankářky přes maximální koncentraci až po přispění štěstěny. My ale v tuto chvíli chceme hlavně postoupit do finále. To je alfa a omega celé sezony. Případné stříbro by pro nás znamenalo velikánský úspěch.

Jak složité bude v semifinále uhlídat Veroniku Galuškovou, se 141 brankami nejlepší střelkyni základní části?

My moc dobře víme o jejích kvalitách. Je to klíčová hráčka Slavie, takže je jasné, že se na ni musíme zaměřit. Galušková má bravurní zejména střelbu z dálky. V zápase podnikneme takové kroky, abychom jí tuto disciplínu co nejvíce ztížili a maximálně tak eliminovali její přínos. Ale není to jen o jedné hráčce. Slávistky mají výborné také střední spojky, takže se při přípravě musíme soustředit na celý jejich tým.

Jak vypadá příprava na tak důležitý souboj?

Celý týden jsme strávili u videa a snažili se s trenérským týmem analyzovat každý herní prvek protivnic. Samozřejmě, není to jen o videu, ale to, co si tam řekneme, se pak snažíme praktikovat přímo na tréninkové palubovce.

Sezonu máte kvůli pandemii delší o dva týdny. V čem ještě je tento ročník náročnější?

Náročné to bylo z mnoha pohledů. V září jsme ani pořádně nevěděli, jestli budeme hrát. Nepříjemné bylo taky testování. Pravidelně jsme se testovali tři dny před zápasem a nejistota, že budeme muset do karantény, pro nás byla vždy strašákem. Dost proměnlivý byl i program. Někdy jsme deset dní nehráli a pak jsme zápasy museli dohrát v týdnu. Udržet se stále v zápřahu a být připraven na ostré utkání není vždy jednoduché.

Určitě ani pro hráčky není jednoduché hrát před prázdnou halou.

Vždy jsem holkám říkal, aby držely při sobě. Apeloval jsem na hráčky, které zrovna seděly na lavičce, aby žily a spoluhráčky neustále burcovaly. Diváckou kulisu to plnohodnotně nenahradí, ale nám se podařilo holky pokaždé namotivovat. Pořád jsme jim zdůrazňovali, že je o co hrát.

Jak jsou na tom se silami?

Sezona je dlouhá, my teď máme před sebou semifinále, to je priorita. Už je to náročné, ale na dovolenou nemyslíme. Jsou před námi poslední čtyři zápasy, pak si všichni odpočineme. Pravidelně začínáme přípravu v polovině července a tak to nejspíš bude i letos. Takže delší volno nebude. Kalendář je neúprosný a my musíme brzy začít přemýšlet nad novou sezonou. Teď nás však čeká to nejdůležitější a my do toho půjdeme naplno.