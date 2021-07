Házenkářská Poruba hledá nového kouče. Ivo Vávra po roce skončil

„Koncepci, kterou jsme si stanovili, jsme z obou stran neplnili tak, jak bychom si představovali,“ uvedl předseda porubského klubu Jan Zezulčík. „Šlo o zapracovávání mladých hráček, aby se více rozvíjely. A také jsme se úplně neshodli na personálním obsazení.“



Ivo Vávra slova šéfa klubu potvrdil. „Nechci to více rozebírat,“ uvedl Vávra, pro něhož to byla první zkušenost s ženami mezi českou elitou, jelikož předtím trénoval muže Kopřivnice a Brna.

U týmu chyběl už v závěrečných zápasech o bronz s Olomoucí. Údajně kvůli nemoci, ale tehdy se s vedením dohodl na odchodu.

Tým v závěru sezony vedla Alena Humlová. Mohla by kouče nahradit? „Ta možnost tady je, ale Alena se tomu brání. Raději by se věnovala dorostenkám,“ řekl Zezulčík. „O novém trenérovi jednáme. Zvažujeme i někoho ze zahraničí, ale kvůli covidu je to složitější.“

Vávra má několik nabídek, kde by mohl v příští sezoně působit. Nevyloučil ani návrat k mužům.

Porubankám začne příprava 12. července. Úvodní čtrnáctidenní blok povede kondiční trenér Jan Musil. „Tak jsme to plánovali už dříve,“ upozornil Zezulčík. „A s ním bude Jan Novák, který bude nadále asistentem.“

Družstvo Sokola zatím zůstalo pohromadě až na pivotku Michaelu Konečnou, která přestoupila do maďarského celku Mosonmagyaróvári KC SE.