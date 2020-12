Házenkářům z Nového Veselí se zatím nedaří vymazat výpadky

„Je velká škoda, když dáme na Dukle 27 gólů, abychom prohráli takovýmto způsobem,“ povzdechl si trenér extraligového Sokola Peter Kostka. „Hlavním problémem byl znovu několikaminutový špatný úsek, který jsme si vybrali jak v první, tak i ve druhé půli,“ dodal.

V obou případech se podle něj jednalo o zhruba pětiminutový výpadek. „Na hřišti najednou vznikl chaos. Prostě jsme to nezvládli,“ povzdechl si kouč.

Ztráta po úvodním poločasu nebyla nikterak vysoká, Dukla vedla jen o tři branky. „Začínali jsme přesilovku a měli jsme ji jednoznačně vyhrát 2:0,“ měl jasno Kostka.

Tím by se jeho tým vrátil do zápasu. Jenže realita byla jiná. „Místo toho jsme se nechali vyloučit my a v oslabení, které není důležité vyhrát, stačí ho neprohrát, dostaneme dva góly do prázdné brány,“ zlobil se trenér.

Je třeba zvýšit konkurenci

A to podle něj jeho svěřence položilo. „Já si nemyslím, že jsme hráli špatně, pokoušeli jsme se o rychlou hru...,“ pokračoval v hodnocení utkání Kostka.

Přesto pořád zůstává dost věcí, které je potřeba vypilovat.

„Musíme hlavně ještě zvýšit konkurenci na spojkách, protože se to nedá hrát se třemi hráči i na pozici zadáků v obraně,“ věděl Kostka.

Úplně spokojený však nebyl z předvedeného výkonu svého týmu ani kouč Dukly. A to i přesto, že Pražané nakonec slavili výhru.

„Dost často nás srážela koncovka, dali jsme asi deset tyček, což je velká škoda, protože jinak jsme měli zápas z mého pohledu pod kontrolou,“ hlásil Daniel Čurda.

Výhru si nicméně pochvaloval. Do extraligové tabulky si totiž díky ní jeho svěřenci připsali důležité body.

„Potřebovali jsme se udržet v play off,“ poznamenal Čurda k aktuálnímu sedmému místu.

V sobotu s Maloměřicemi

Podstatně hůř je na tom Nové Veselí, kterému patří po další porážce stále až předposlední příčka. Na kontě má Sokol totiž zatím pouhé 3 body za jedno vítězství a jednu remízu.

Už zítra by nicméně mohli novoveselští házenkáři svoji bilanci vylepšit, čeká je souboj s posledními Maloměřicemi.

„Rozhodně ještě potřebujeme kvalitu na křídlech, protože tam to teď na Dukle opět nebylo tak úspěšné, jak jsme chtěli,“ poznamenal Kostka.