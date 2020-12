Trenér házenkářů Nového Veselí Kostka má stále důvěru klubového vedení

Jenže.

Namísto potřebného navýšení značně hubeného konta musel Sokol polknout další porážku. Už po první polovině zápasu prohrával o sedm branek.

„Dostali jsme 18 gólů za první poločas, hráli jsme bezkontaktní obranu a z toho pak pramenilo minimum zákroků v bráně. Nedostali jsme se do protiútoku, do tempa,“ zlobil se hlavní kouč novoveselského A-týmu Peter Kostka. „Takhle se nedá hrát, zvlášť v takovémto zápase,“ krčil rameny.

Jeho mladí svěřenci, kteří už tak dost bojují se svojí sebedůvěrou, dostali další těžký úder.

„Znervózněli jsme,“ přiznal trenér. „Domácím zahráli borci, na kterých mužstvo stojí. Je jasné, že my takový zápas neurveme s hráčem, pro něhož je to teprve druhé utkání v extralize,“ pokračoval v neveselém hodnocení souboje bratislavský rodák.

Zkušenějších hráčů má letos v týmu jen pár, a ti navíc tentokrát absolutně neměli svůj den. „Zápas jim nevyšel mentálně,“ měl jasno trenér. „Příště musí víc zabrat,“ zakončil Kostka hodnocení utkání, v němž jeho tým prohrál 24:30.

Hlavně, ať nepřijde další vlna opatření, bojí se vedení klubu

Aktuální pohled do extraligové tabulky není pro Nové Veselí ani trochu příznivý. Sokolu patří předposlední příčka, přičemž poslední Maloměřice na něj ztrácí už jen jeden bod.

„Říkali jsme to už před sezonou a mluvíme o tom pořád. Hodně jsme omladili. V týmu máme víc než polovinu kluků, kteří ještě loni hráli za dorost. A další za něj ještě letos hrát můžou,“ zaměřil se na hlavní důvody současného stavu prezident novoveselského klubu Miloš Bílek.

Mladý věk házenkářů Sokola však podle něj sám o sobě nevadí. „Podstatnější je, že letošní sezoně nepřeje ani koronavirová krize. Chvilku se trénuje, pak zase ne. A mladí potřebují trénovat hodně, protože jinak jsou v zápasech dost nejistí,“ vysvětloval.

O to pečlivěji nyní sleduje zprávy o počtu nakažených covidem-19 a možném dalším zpřísnění vládních opatření.

„Pokud by se zase nemohlo trénovat a hrát, tak by nám to znovu všechno narušilo,“ nechtěl si Bílek raději ani představit podobnou variantu. „Jak už jsem řekl, mladí potřebují pravidelně trénovat, a jestliže to bude možné, pak náš výkon určitě půjde nahoru,“ nepochyboval.

O tom, že by jednou z cest k lepším výsledkům mohla být i výměna kouče, se absolutně odmítal bavit.

„Trenér Kostka má naši plnou důvěru,“ ujišťoval šéf Sokola. „Koncepce zapracovávání mladých do sestavy je správná. A v našem případě jediná možná. Prostě pesimismus není na místě, věříme, že se siINZERCE tuace zlepší,“ dodal Bílek.