Výmluvy na rozhodčí? Podle trenéra Nového Veselí folklor i vlastní gól

„Jsem z toho hrozně zklamaný, řeknu to otevřeně,“ přiznal Kostka. „Stále si vážím trenéra hostů, pan Veřmiřovský je velká osobnost. Sleduji i jeho různé statusy, věnoval se i regionální politice. Ale hrozně mě mrzí, jak se choval během zápasu, a i to, co řekl po něm.“

Kostka nemohl souhlasit s Veřmiřovského kritikou sudích. „Prý byl každý sporný míč náš. Já jsem přesvědčený, že žádné sporné míče nebyly. Když se navíc člověk podívá, kolik bylo vyloučení na naší a jejich straně, kolik bylo sedmiček... Hrozně mě ta jeho slova mrzí.“

Podle Kostky hosté neunesli možná pro někoho překvapivý výsledek: „Kopřivnice hraje výborně, já je akceptuji, mají výborný tým. Nyní ztratili s Veselím, které tento rok možná nepovažují za silného soupeře. Je ale potřeba potlačit ego, pogratulovat soupeři a jít dál.“

Právě ego podle Kostky často stojí za kritikou sudích. „Někdy trenéři, kteří mají své jméno nebo bývali výborní hráči, se stávají obětí vlastního ega. Je potřeba přijmout i to, když jste jasný favorit a nevyhrajete zápas. Vzít to s pokorou, a ne to ještě přenášet mimo hřiště a dělat milion výmluv,“ pokračuje novoveselský kouč.

„To je takový náš folklor, že se budeme stále vymlouvat na rozhodčí. To jsou z pohledu české házené a celkově sportu vlastní góly,“ podivuje se Kostka. „Chyba se stane na každé straně, nikdo není neomylný. Ale to neznamená, že tam byl nějaký špatný úmysl.“

Sám Kostka po příchodu do Nového Veselí řešil to, že jeho tým nesmí řešit sudí. „Mám pocit, že tu ještě platíme daň za minulost. Veseláci v nedávné minulosti pravidelně řešili, kritizovali a často se dostávali do konfliktů s rozhodčími. A dostali jsme takovou nálepku,“ je přesvědčený. „Navíc sudí jsou také jen lidé z masa a kostí, nazapomínají. A když jim vynadáte, nemůžete očekávat, že vám příště cokoliv sporného dají. Nebo že vám vyjdou vstříc,“ uvědomuje si.

„Stále vnímám, že když otevřu ústa na naší střídačce, nebo když jsem někdy trošku kritický - což je normální, emoce patří k zápasu - sudí jsou často citlivější než v jiných případech,“ je přesvědčen.

Kvalitu rozhodčích v české nejvyšší soutěži respektuje. „Všechna čest a klobouk dolů před tím, jak arbitři v Česku pískají,“ říká Kostka, který v létě dorazil do Nového Veselí z bratislavského Slovanu. „Po zápase s Kopřivnicí, i předtím v Lovosicích, kde jsme prohráli o deset gólů, jsem jim poděkoval. Pokud se někomu výkony rozhodčích nelíbí, přál bych mu, aby se šel podívat na Slovensko. Tam by pochopil, co jsou výkony sudích.“

Zachovat chladnou hlavu

Hodně velké emoce směrem k rozhodčím Kostka očekával také před oběma víkendovými pohárovými zápasy na Kypru. „Je nezbytné se připravit na jižanský temperament. Hra bude často přerušena, diskuse s rozhodčími budou součástí,“ předpokládal Kostka. „Nesmíme se nechat vyvést z tempa. A hlavně si potřebujeme zachovat chladnou hlavu,“ doplnil v rozhovoru pro server handball.cz.

Kostka chystal své svěřence, že se střetnou s nesmírně konsolidovaným a zkušeným družstvem, které vyznává fyzickou házenou. „Čeká nás náročná bitva. Musíme být připraveni, že domácí hráči nevypustí jediný souboj a na každý gól se nejen nadřeme, ale bude nás i bolet,“ očekával Kostka.

„O osudu takových zápasů vždy rozhoduje kvalita obranné hry. Jedno je jisté, domácí se nevzdají do poslední chvíle a pro nás bude důležitý každý gól,“ doplnil trenér. Nové Veselí navíc musí v sobotní odvetě vymazat čtyřgólové manko. Povede se mu to?