Hladík vs. Nové Veselí? Je to pro mě složité, přiznává brněnský kouč

Hladík loni na jaře „přestoupil“ do Brna, kde začal trénovat SKKP Handball. V sobotu ho čeká pikantní zápas. Poprvé se coby trenér Brna postaví proti „svému“ Novému Veselí.

„Jak to říct? Že bych se na to úplně těšil, to se netěším,“ přiznává Hladík. „Je to pro mě složitá situace. Dneska jsem už trenér Brna, takže do zápasu musím jít s tím, že Brno vyhraje. Nicméně je to pro mě hodně živé. A zatím si to neumím představit,“ připouští.

Zatímco před většinou zápasů pracuje s psychikou svých hráčů, tentokrát se musí zaměřit sám na sebe. „Je důležité, abych to emočně zvládl hlavně já,“ uvědomuje si. „Kluci žádný větší vztah k Veselí nemají. Ale věřím, že budou chtít vyhrát kvůli mně.“

O motivaci nebude mít nouzi ani soupeř z Vysočiny. „Je jasné, že pro Veselí je to utkání mimořádného charakteru,“ očekává trenér. „A to rozhodně nejen kvůli mně. Nedaří se jim, potřebují se chytit. A kdyby se to podařilo proti Brnu, bude to o to cennější,“ myslí si.

Podle Hladíka bude potřeba před utkáním zapomenout na aktuální tabulku. „Nemůžeme podlehnout dojmu, že Veselí je v tuto chvíli poslední. „Zaprvé na tu příčku nepatří, protože kvalitu má velkou. A zadruhé, jejich motivace bude určitě největší ze všech zápasů, které zatím odehráli,“ očekává.

O tom, jak moc tabulka zkresluje, ostatně v Brně vědí své. „Sezonu máme stále velice dobře rozehranou, bohužel jsme odehráli o tři zápasy méně než ostatní,“ připomíná Hladík. „Kdybychom ta tři utkání zvládli, tak jsme kolem čtvrtého pátého místa. Což je tam, kde jsme chtěli být,“ říká kouč aktuálně devátého celku nejvyšší soutěže.

Ten se snaží emotivní složku nadcházejícího duelu potlačit. „Chystám se na to jako na jakékoliv jiné utkání. Soustředíme se jen na to, abychom získali dva body,“ tvrdí kouč, který však počítá s tím, že určitě vypíše speciální prémii do kabiny. „Co bude odměna? Nenechám to jako překvapení, klukům to před zápasem řeknu,“ usmívá se Hladík.

Toho může mrzet snad jen fakt, že v duelu bude postrádat dva klíčové hráče. „Nenastoupí Nikola Sekulič a Michal Dostalík, jednička a dvojka na postu pivota,“ líčí aktuální trable brněnského týmu.