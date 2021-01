Kouč házenkářů Nového Veselí: Pokaždé musíme jít na krev

„Vycházeli jsme z toho, že Češi budou hrát na mistrovství světa. My jsme tam měli mít Adama Ptáčníka a některé zápasy jsme chtěli překládat,“ prozrazuje slovenský trenér. „Celý leden jsme neměli hrát. Takže je to pro nás nová informace a řadu věcí musíme přizpůsobit.“

Extraliga by se nyní měla vrátit ke svému původnímu rozlosování jarní části. Nové Veselí tak v sobotu čeká utkání v Brně, o týden později Sokol doma přivítá Zubří.

Svěřenci kouče Kostky mají v odvetné části nejvyšší soutěže co napravovat. V dosavadních 11 zápasech totiž vybojovali jedinou výhru a se třemi body jsou na posledním místě dvanáctičlenné tabulky.

„Každý z nás je naštvaný, když se na tabulku podívá. Ale o to více jsme motivovaní,“ tvrdí Kostka.

Slova o záchraně soutěže však v novoveselském klubu nepadla. „Ne, že bychom nebyli pokorní, nebo že bychom tabulku nevnímali. Ale jednoduše víme, že je v silách tohoto týmu být někde jinde,“ je přesvědčen kouč.

„Nechceme se o tom bavit, řečí už bylo hodně. My potřebujeme pracovat a odstraňovat nedostatky,“ říká trenér. „Nevíme, jak se bude soutěž dohrávat, jestli bude play out. Ale nás to nyní ani nezajímá. Nespoléháme se na štěstí. Jdeme tvrdě bojovat, abychom se z posledního místa dostali.“

Plán je jasný: zapracovat na defenzivě. „Nemůžeme v zápase dostávat třicet gólů, to byl náš hlavní problém,“ uvědomuje si kouč. „Zatím nejsme ve stadiu a fázi, kdy budeme třicet gólů dávat. Nemáme takovou kvalitu, tolik zkušeností.“

A tak se Sokol spolehne na důslednější obranu a enormní nasazení. „V každém utkání musíme jít na krev. Musíme jít přes totální agresivitu, urvat soupeře fyzicky. Možná dáme méně gólů, ale o hodně méně jich chceme inkasovat. To je pro nás teď nejpodstatnější.“

Tým posílil slovenský reprezentant Korbel

Před sezonou zásadním způsobem omlazený kádr, ze kterého zmizela většina zahraničních posil, se Novému Veselí nyní podařilo doplnit. „Máme novou posilu, slovenského reprezentanta Marka Korbela,“ hlásí Kostka příchod hráče z angažmá v rumunském Fagarasu.

Kouč novoveselských házenkářů Peter Kostka (uprostřed) slaví svými hráči.

Bývalý hráč Zubří však nestihne sobotní duel v Brně. „Je na oficiálním srazu slovenské reprezentace, takže nám ještě nepomůže. Velká škoda,“ lituje Kostka, který navíc nemůže počítat ani s křídelníkem Lubošem Bartůňkem. „Do soboty je v karanténě,“ upřesňuje kouč.

Víkendový zápas má pro novoveselské hráče punc atraktivního duelu: poprvé nastoupí proti bývalému trenérovi Sokola Pavlu Hladíkovi. Ten přišel do KP Brno v létě.

„Od místních hráčů cítím zdravé nabuzení,“ usmívá se Kostka. „Hlavně ti, se kterými Pavel roky a roky spolupracoval, ještě od žáčků, se na tento souboj těší. A já si myslím, že je to v pořádku. Emoce a rivalita jsou na místě. Není to obyčejný zápas - ani pro naše hráče, ani pro Pavla, který tu v minulosti odvedl obrovské množství práce. To, kde je celý tým, je i jeho velká zásluha.“