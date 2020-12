Házenkáři Kopřivnice porazili posledního a v extralize jsou druzí

Kopřivničtí vytěžili ze dvou předchozích domácích zápasů jen bod, ale tentokrát roli favoritů naplnili. V závěru prvního poločasu si vypracovali pětibrankový náskok a hosté už po změně stran nedokázali duel zdramatizovat.

„Maloměřice bojovaly až do konce, z naší strany to nebyl úplně ideální zápas. Ta dlouhá koronavirová pauza nás zastavila, chyby vznikaly tím, že jsme netrénovali. Navíc moc chybí diváci, je to takové tiché a ponuré,“ řekl České televizi autor pěti kopřivnických gólů Jan Hanus.

Podruhé za sebou vyhrála pražská Dukla, kterou domácí vítězství 31:27 nad předposledním Novým Veselím vyneslo na sedmé místo.

Strabag extraliga házenkářů 6. kolo: Kopřivnice - Maloměřice Brno 28:23 (14:10)

Nejvíce branek: Donoso 7/5, Hanus 5, Fulnek 4 - Hlipala 9, Koubek 6, Kučera 4/2. 11. kolo: Dukla Praha - Nové Veselí 31:27 (15:12)

Nejvíce branek: J. Patzel a Klíma po 7, Dojčinovič 4 - Ptáčník 7, Kocich 6/2, Dodica 4/1.