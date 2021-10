Pomohla energie z tribun a deset tref Dodici. Nové Veselí přehrálo Zubří

„Tento rok nebudeme spoléhat na jednoho hráče, na kterém systém stojí a padá. Budeme hrát týmově,“ rozhodl slovenský kouč.

Zatím to vypadá, že jeho přání se daří hráčům plnit.

„V prvním kole byl extraligovým hráčem kola Luboš Bartůněk, který nás střelecky táhl v Plzni. Když jsme dvě kola zpátky dokázali doma zvládnout Brno, dal devět gólů Adam Ptáčník. A v minulém kole v Jičíně byl dalším hráčem kola Vít Schams, který byl v brance fenomenální,“ pochvaluje si Kostka.

„A teď zazářil Roman Dodica,“ ocenil Kostka desetibrankový příspěvek Dodici v sobotním domácím utkání se Zubřím, které Sokol vyhrál 32:30.

„Přitom předchozí zápas v Jičíně Romanovi absolutně nevyšel. Nalili jsme mu sebevědomí, povzbudili ho a on nám to neuvěřitelným způsobem vrátil. Podal asi nejlepší výkon za období, co v Novém Veselí jsem,“ ocenil třiadvacetileté křídlo z Moldávie.

Vítězný domácí duel se Zubřím Kostka označil za nádhernou reklamu na českou nejvyšší soutěž.

„Perfektní zápas, perfektní zážitek. Zápas měl vše, co dělá z házené nejkrásnější a nejdynamičtější kolektivní sport a kvůli čemu ji tak milujeme a děláme ji: extrémní nasazení, bojovnost, plno soubojů. A také neskutečnou atmosféru,“ popisuje Kostka. „Měli jsme plné tribuny, mnozí museli i stát.“

Právě tradičně skvělým fanouškům Kostka nezapomněl poděkovat. „Kdo to nezažil, neuvěří. Fanoušci byli tím nejlepším dopingem, jaký znám,“ usmíval se Kostka. „Energie, která šla z tribun v čase, kdy se zápas lámal, nám hrozně pomohla.“

Za klíčový moment trenér domácích označil situaci dvanáct minut před koncem zápasu. „Byla to hrozně těžká pasáž. Prohrávali jsme o dva góly, několik minut jsme nedokázali skórovat. A právě v tu chvíli nám fanoušci výborně pomohli,“ uvědomuje si kouč. „My jsme se opřeli o systém, o týmový duch. Byla tam hrozně velká vůle vyhrát a my ani na okamžik neztratili kontrolu nad taktickým plánem. To rozhodlo.“

Nové Veselí má po šesti kolech nové sezony na svém kontě pět vítězství, jedinou porážku a je na čtvrtém místě extraligové tabulky.



Teď však Sokol čeká těžká šichta. Marodkou sužovaný tým se zítra představí v Karviné. Tedy na půdě lídra soutěže, jenž zatím neztratil ani bod.

„Ten zápas by nám mohl vyhovovat. Nejsme favorité, můžeme jen překvapit,“ uvědomuje si Kostka. „Chceme se prezentovat dobrým výkonem, dokázat, že naše předchozí výsledky nejsou náhodné.“

Otázkou však je, kteří z hráčů do Karviné budou moct odcestovat. „V týmu máme virózu, poslední dva týdny se nám to přenáší z jednoho na druhého. Nejsme kompletní, musel jsem pozměnit i náš program,“ vysvětlil Kostka, proč zrušil pondělní trénink.