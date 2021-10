Kouč novoveselských házenkářů: Řekl jsem, že jako dárek chci dva body

Z vaší strany to byl revanš za skvělý dárek k 38. narozeninám?

Přesně tak. Obvykle si na oslavách narozenin zrovna moc nezakládám, ale v tomhle případě jsem kluky už dopředu popichoval, že si nepřeju nic jiného než dva body. Za to měli slíbené pivo. A jsem moc rád, že jsem ty dvě basy pak do kabiny skutečně nesl. (usmívá se)

Jičín do té doby vyhrál pouze jednou, takže jste byli favoritem zápasu. Bral jste to tak?

Nebudu lhát, jeli jsme do Jičína vyhrát. Sice jsme věděli, že doma je vždycky silný, nicméně v tomhle případě se očekávalo, že bychom mohli uspět.

Ovšem tým vám k dárku přidal jako bonus i trochu napětí, když téměř povolil soupeři dotáhnout pětigólové manko...

To nebylo jen o týmu, protože na střídačce jsem přece taky já. Tudíž společně vyhráváme i prohráváme. Nakonec jsme ale zápas zvládli.

Cesta zpátky na Vysočinu byla veselá?

Perfektní. Znovu se potvrdilo, že se nám v létě podařilo dát dohromady skvělou partu, což je základ každého úspěchu v kolektivním sportu.

Aktuálně vám v tabulce patří pátá příčka. To je oproti loňsku příjemná změna, souhlasíte?

Přiznám se, že jsem tabulku poprvé viděl až v neděli. Nemyslím si, že by to v téhle části sezony bylo důležité. Ještě je před námi spousta zápasů a na všechny týmy dřív, nebo později dolehne nějaká krize. My řešíme každý zápas zvlášť, snažíme se sbírat body tak, abychom se dostali do play off.

V sobotu vás doma čeká souboj se Zubřím. Jaký bude?

Velmi těžký, protože osobně považuju Zubří za černého koně soutěže, má výborný tým. Rozhodně se na něj moc těšíme.