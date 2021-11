Nové Veselí zvládá pohár na sedmičky. Tvrdá práce se vyplácí, říká Schams

„Oba ty zápasy jsme špatně začali, ale potom jsme celý zápas stahovali, a v obou případech jsme to dotáhli aspoň na remízu. Do posledních vteřin to bylo napínavé,“ usmívá se brankář Nového Veselí Vít Schams.

Máte rádi dramata?

Nevím, jestli rádi. Ale nějak je asi přitahujeme. (usmívá se)

Trenér Kostka v pondělí mluvil o tom, že vás honí, dává vám fyzicky hodně zabrat, abyste zvládali posledních deset minut obou poločasů. Vypadá to, že to máte natrénované dobře.

Je to tak. Myslím, že se na trénincích maká fakt poctivě. Jsem rád, že se tvrdá práce vyplácí. A promítá se to i do soutěžních zápasů.

Jaký byl ten čtvrtfinálový?

Rozhodně jsme nezačali dobře. Měli jsme prvních deset patnáct minut špatných. Málo jsme běhali, Brno nás trochu přehrávalo. A potom jsme postupně začali stahovat. I když nám vzadu v bráně se úplně nedařilo, kluci dobře bránili, tentokrát nás podrželi. A s trochou štěstí, které s tomu vždy patří, jsme to nakonec zvládli.

Podruhé za sebou jste postoupili na sedmičky. Ve fotbale se říká, že se penalta nedá chytit, že se dá jen špatně kopnout. Jak je to v házené se sedmičkou?

Je to samozřejmě taky těžké. Ale když člověk trošku tuší, kam by to střelec mohl hodit, dá se i chytit. Při sedmičce není brána tak velká jako ve fotbale. Ale samozřejmě, člověk k tomu potřebuje i štěstí. A je určitě větší šance sedmičku dát než ji chytit.

Vy jste tentokrát potřebné štěstí měl, jednu sedmičku jste soupeři chytil. Je to hodně o nervech, když po vypjatém závěru víte, že nyní nesmíte udělat chybu?

Nevím, při sedmičkách už to tak beru, že není co ztratit. I vzhledem k průběhům obou zápasů jsem do toho šel docela v klidu. Snažil jsem se spíše soustředit, dívat se, kdo jde na sedmičku, abych věděl, kam to může hodit.

Jste první tým, který v aktuální sezoně v Brně vyhrál. Je postup o to cennější?

No, v základní hrací době jsme nevyhráli, remizovali jsme. (usmívá se) Ale určitě si toho vážíme, jsme mezi čtyřmi nejlepšími. I v lize se zatím docela daří, takže snad to tak bude pokračovat.

Český pohár házenkářů - čtvrtfinále Hranice - Talent tým Plzeňského kraje 15:37 (6:20)

Dukla Praha - Karviná 22:32 (8:16)

Lovosice - Kopřivnice 31:26 (12:12)

Brno - Nové Veselí 25:25 (14:11), sedmimetrové hody 3:5

Se semifinále poháru jste spokojení, nebo byste to chtěli dotáhnout ještě dál?

Když už jsme takhle blízko, určitě bychom si chtěli zahrát finále. Ale už Jičín a Brno byli těžcí soupeři, teď tam budou ještě kvalitnější týmy. Bude to hrozně náročné.

Jak celkově vnímáte aktuální sezonu? Loni se Sokolu nedařilo, ale to jste vy osobně v Novém Veselí nebyl. Teď jste se po letech vrátil a tým šlape.

Myslím si, že zatím máme docela štěstí v tom, že se v každém zápase někomu daří, že někdo tým táhne. Ještě se nám nestalo, že bychom nějak vypadli všichni. A zvládáme vypjaté koncovky, kterých už pár bylo. Ale myslím, že je to taky tím, že na trénincích makáme. To se nám vyplácí.

V extralize vás nyní čekají dva zápasy v rychlém sledu: v sobotu s Lovosicemi, ve středu s Frýdkem-Místkem. Nevnímáte už trochu únavu?

Únava je znát. Ale když zvládneme tyto dva zápasy, bude tam nějaká pauza. I s její vidinou do nejbližších zápasů půjdeme. Teď únavu zkrátka ještě kousneme, snad to zvládneme – a potom si odfrkneme.

Vždy se říká, že vyhrát dva domácí zápasy po sobě je těžké. Je to váš cíl, nebo byste brali i jednu výhru a jednu remízu?

Myslím, že doma by člověk měl vždycky chtít vyhrát. Ať už je to s kýmkoli. Domácí prostředí, zvlášť ve Veselí, je výhoda. Ale čekají nás Lovosice, se kterými to bude souboj o přední příčky. A i Frýdek potřebuje body. Takže to bude určitě hodně náročné.

Když se vrátíme k poháru, brali jste duel s Brnem jako derby?

Je to asi trochu brané jako derby. Tím, že jsou v Brně hráči i trenér, kteří předtím působili ve Veselí, je to vyhecovanější. Navíc je to docela blízko, takže s námi jezdí fanoušci. To tomu taky pomůže.

Jaká tedy byla atmosféra při úterním zápase?

No, od našich fanoušků výborná. (usmívá se) Přijelo jich tam hodně, několik desítek, a bylo to super. Konec, kdy jsme s nimi slavili postup, jsme si fakt užili.

Takže i následná zpáteční cesta na Vysočinu byla dobrá?

Přesně tak. Jeli jsme s fanoušky jedním autobusem, tak bylo veseleji.