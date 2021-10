Před druhým kolem Evropského poháru hraje vše pro házenkáře Zubří

„Hráli jsme venku proti soupeři, kterého jsme poznávali až v průběhu utkání,“ vysvětloval po postupu trenér Zubří Peter Dávid.

Před druhým kolem proti bulharskému Osamu Loveč je výběr slovenského kouče v mnohem komfortnější pozici. „Na papíře hraje všechno pro nás,“ uznává Dávid.

Tak předně. Zubří se na rozdíl od úvodního kola nemusí nikam trmácet. Po dohodě s protivníkem odehraje oba zápasy ve své hale - v pátek i v sobotu od 18 hodin v přímém přenosu stanice Sport 1.

„To je hodně důležité. Už cesta na Kypr byla hodně náročná. S mezizastávkou v Bělehradu by to bylo do Loveče autobusem 1 350 kilometrů, což by byl velký záhul,“ oddechl si Dávid.

Přestože Osam v evropských pohárech debutuje, svým hráčům může předat konkrétní informace o sokovi, který vyhrál v bulharské lize všechny tři zápasy.

„Víme toho hodně. Získali jsme kompletní záznam jejich posledního utkání, ve kterém otočili s mistrem výsledek,“ pochlubil se trenér Zubří.

Loveč sází výhradně na domácí házenkáře, v kádru není žádný cizinec. „Mají dvě naprosto odlišné generace. Buď pětatřicátníky, nebo mladíky kolem dvaceti. Generace mezi úplně přeskočili. Opírají se o zkušené hráče, zápas odehráli v devíti lidech,“ shrnul Dávid poznatky o exotickém soupeři a ještě jich pár přidal: „Je to úplně jiná házenkářská kultura, než byli Kypřané, kteří jsou živelní a chaotičtí. Bulhaři jsou typičtí Balkánci. Během utkání pořád něco reklamovali, komunikovali s rozhodčí.“

Jasným favoritem jsou ovšem Zubřané. Bulhaři patří na házenkářské mapě Evropy mezi trpaslíky, v pohárech schytávají výprasky. Když se před dvěma lety utkalo Nové Veselí s týmem Dobrudža, smetlo ho ve dvojzápase 81:37.

„Těžko dělat prognózy, ale chtěli bychom úvodní zápas zvládnout tak, abychom k odvetě mohli nastoupit v klidu,“ přeje si Dávid.

Věří, jeho tým hosty ve dvou zápasech za 24 hodin utahá. Na anglické týdny se dvěma duely jsou domácí hráči ze začátku sezony zvyklí.

Zubří se potřebuje také vrátit na vítěznou vlnu, ze které ho srazily dvě porážky v extralize od Karviné a Nového Veselí.

„Karviná je momentálně lepší, ale mrzí mě prohra ve Veselí, kde jsme mohli zvítězit,“ dodal Peter Dávid.