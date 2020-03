Házenkářky by mohly dohrát kvalifikaci o ME turnajově

České házenkářky jsou v evropské kvalifikaci v jedné ze sedmi čtyřčlenných skupin, které se hrají systémem každý s každým doma a venku. Reprezentantky za sebou mají dva z šesti zápasů a po dvou výhrách jsou o skóre druhé v tabulce za Švédskem. Právě se Seveřankami měl český celek hrát dvě utkání v březnu, současná pandemie však duely odložila na neurčito.

EHF zvažuje, že by formát kvalifikace výjimečně pozměnila a zbývající čtyři kola by se odehrála od 3. do 7. června na jednom místě. Neuvedla však, který ze států by zápasy hostil.



Koronavirus by podle EHF zároveň posunul play off kvalifikace o mistrovství světa házenkářů, které se mělo hrát v první polovině června. Český tým by k dvojzápasu proti Černé Hoře o účast na šampionátu nastoupil až v týdnu od 29. června do 5. července.



O týden dříve by se podle nastíněného kalendáře utkaly Karviná s Duklou Praha ve čtvrtfinále Vyzývacího poháru. Původně se měl dvojzápas uskutečnit na konci března.

EHF zároveň stanovila nejzazší termíny, do které musí být jasno nebo případně jednotlivé soutěže zrušeny.