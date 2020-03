Kouči házenkářek se nezamlouvá plán dohrát kvalifikaci ME turnajově

EHF kvůli pandemii přerušila všechny své soutěže až do konce května a hledá možnosti, jak je odehrát. V případě evropské kvalifikace žen nastínila ve středu možnou změnu formátu. Čtyřčlenné skupiny, které se tradičně hrají systémem každý s každým doma a venku, by se výjimečně dokončily na jednom místě od středy do neděle.

Češky za sebou zatím v kvalifikaci mají dva z šesti zápasů a po podzimních výhrách nad Portugalskem a v Severní Makedonii jsou o skóre druhé v tabulce za Švédskem. Právě se Seveřankami měly hrát dvojutkání na konci března, šíření nemoci COVID-19 ale duely odložilo.

„Z taktického hlediska samozřejmě mimo jiné záleží na tom, kde by se turnaj odehrál. Ovšem jako klíčové vidím to, že by hráčky měly odehrát čtyři utkání v pěti dnech, a to možná po dvou měsících prakticky bez možnosti tréninku. Z tohoto pohledu mi to připadá jako hazard se zdravím hráček,“ uvedl v tiskové zprávě Bašný.

Obává se také toho, že možnosti na trénink budou v jednotlivých státech odlišné. „Podmínky pro přípravu by v jednotlivých zemích byly velmi nevyrovnané. Některé federace by možná mohly připravit pro reprezentace několikatýdenní kempy, ale především v různých zemích jsou v současné situaci různé podmínky pro trénování a sportovní přípravu vůbec. Navíc hráčky jsou zaměstnankyněmi klubů a záleželo by tak právě na klubech, zda by je pro delší reprezentační přípravu uvolnily,“ přemítal Bašný.

Pokud by se nemohlo v kvalifikaci pokračovat ani v červnu, mohla by o postupujících rozhodnout dosud odehraná dvě kola. „Věřím ale, že bychom si to i na hřišti dále uhráli. Ve všech kvalifikačních skupinách zatím vedou týmy z prvního a druhého koše. Ani jeden z týmů ze třetího nebo čtvrtého koše v prvních dvou kolech kvalifikace body neuhrál, takže současné výsledky kvalifikačních skupin odpovídají rankingu EHF a pozicím týmů v koších kvalifikačního losu. Takže i toto řešení by bylo do jisté míry spravedlivé,“ podotkl Bašný.

S hráčkami je v kontaktu. Některým z nich už skončila klubová sezona. „Zatím mám informaci, že jsou všechny v pořádku, a přemýšlím o tom, jakým způsobem jim pomoct v individuální přípravě. Není to jednoduché, každá hráčka je v jiné situaci a nevíme, jak dlouho vše bude trvat. Zastavit u jakéhokoliv sportovce tréninkový proces na dva či tři měsíce pak vyžaduje minimálně stejný, spíš dvojnásobný čas, aby se dostal do původní formy,“ uvedl Bašný.

„Podnikáme důležité kroky a svou práci jsme ještě zintenzivnili oproti přípravě, kterou děláme běžně mezi kempy. S hráčkami konzultuji jejich individuální přípravu, a pokud některá potřebuje pomoci, osobně jí svými kontakty s kondičními trenéry zajistím individuální plán. Celý realizační tým je hráčkám stoprocentně k dispozici,“ dodal.