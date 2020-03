Koronavirus českým házenkářům zrušil dubnovou přípravu s Rakouskem

„S prodloužením karantény a za současné situace v Evropě je nemožné, abychom se sešli. Soustředění i zápasy s Rakouskem jsme zrušili, dubnová akce nebude. Máme určité představy, jak by mohla reprezentační příprava vypadat dál, ale tyto předpoklady se budou přizpůsobovat celoevropskému vývoji situace kolem koronaviru,“ uvedl pro svazový web Filip.

Pro český tým měly být zápasy s Rakouskem generálkou na červnové play off.

„Pokud by to bylo možné, chtěli bychom se sejít v květnu, kam bychom mohli přeložit toto dubnové soustředění ideálně tak, abychom byli delší dobu spolu. Aby červnová kvalifikace na přípravné kempy navazovala a my tím třeba částečně nahradili tréninkový výpadek. Ale to bude opravdu zase záležet na tom, zda to bude možné,“ konstatoval Filip, který vede reprezentaci společně s Danielem Kubešem.

Na osud červnových reprezentačních akcí může mít dopad i to, zda se bude dohrávat klubová sezona. „Pokud se třeba v jednotlivých zemích rozhodnou, že budou chtít soutěže dohrát, termínově to bude velmi nabité. Já osobně si však myslím, že to vzhledem k situaci nebude možné, protože onemocnění je skutečně velmi rozšířené. Největší logiku v současné situaci mi tak dává to, že se soutěže v Evropě zruší. Ale to je můj osobní názor,“ řekl Filip.

„Je otázka, jak se vlády jednotlivých zemí a EHF celkově postaví k červnovým zápasům. V našem případě se to dotýká dvojzápasu s Černou Horou a je tak otázka, zda to vůbec bude možné sehrát ve stanoveném termínu, nebo zda se termín posune, nebo se odsune dokonce až do termínu po létě. To není v tuto chvíli nikdo schopen říct,“ dodal trenér.

Pandemie koronaviru odložila i los nadcházející kvalifikace o evropský šampionát 2022, který se měl uskutečnit rovněž v dubnu v Bratislavě.

„Teď je konec března, evropská kvalifikace pro nás začne začátkem listopadu. Toto tak pro nás momentálně nehraje velkou roli. Samozřejmě já osobně jsem vždy radši, když vím, kdo nás čeká. Ale toto je momentálně tak vzdálený časový horizont, že problém to pro nás zatím není. Důležité teď je, že víme, že hrajeme s Černou Horou. To je náš nejbližší soupeř a naše priorita, ale je otázka, kdy se tento dvojzápas uskuteční,“ dodal Filip.