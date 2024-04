Ještě jsem tady! Celé utkání jsem se cítil dobře, řekl Škvařil po sedmi trefách

„S doktory jsme dělali všechno pro to, abych mohl naskočit co nejdříve. Doufám, že je před námi ještě spousta zápasů a můj zdravotní stav už bude dobrý,“ hlásil jednatřicetiletý Škvařil.

Jak jste se cítil po delší době v pořádném zápřahu?

Hodně jsem se těšil. První zápasy play off jsem se na tribuně trápil. Pro mě je to nejdůležitější fáze sezony, vždycky se na něj strašně těším. I kdybych měl přijít o celou dlouhodobou část, nebude mě to mrzet tolik, jako nehrát tu vyřazovací.

Byl jste překvapený, když vám už po dvanácti minutách trenér Štochl řekl, že půjdete na hřiště?

My jsme tak byli i domluvení. Že když to půjde, na hřiště mě trenéři na chvíli pustí. Počítal jsem s tím. Zápasy play off už nejsou o tom, že je člověk odehraje celých šedesát minut. Tušil jsem, že se na hřišti nějak protočím, šlo jen o to, na jak dlouho a jak má hra bude vypadat.

Když spojce vyjde hned první střela, uklidní se?

Vždycky, když se do toho dostanete hned, hlavě to pomůže. A já se celé utkání cítil dobře.

A po něm?

Jo, dobrý. Je hezky, ještě si užijeme s rodinkou víkend venku. (úsměv)

Je potřeba také mladému Danieli Bláhovi ukázat, že musí makat dál, protože post levé spojky jen tak nepustíte?

No, ještě tu jsem... (smích) Myslím, že se dobře doplňujeme. Bláhič to odstřílí z dvanácti metrů, já si to s klukama rozehraji i do pivota a občas vystřelím. Myslím, že je to pro soupeře méně čitelné, což je super. Máme více variant.

Jak může sérii s Kopřivnicí ovlivnit jednoznačný výsledek, vyhráli jste rozdílem 13 gólů.

Přijeli nabuzení, sebevědomí po postupu přes Duklu. Ale posledních pět minut už byli skleslí. Třeba jim to na psychice moc nepřidá.

Co čekáte od druhého zápasu v Kopřivnici, který se hraje nadcházející sobotu?

Bude to boj. Semifinále je pro ně velký úspěch, bude plná hala, lidi je poženou dopředu. Ale musíme to zvládnout.

Plná hala, to je pro vás navíc motivace kdekoliv, že?

Kdyby bylo dvacet tisíc, je to nejlepší. Prázdná hala je nejhorší. Když byl covid, bylo to pro mě trápení, člověk se do hry vůbec nedostane.

V Kopřivnici jsou fanoušci navíc hodně blízko hřiště.

Pro mě ideální. (smích) Můžete s nimi trošku komunikovat, pobavit se, jak se mají.

Bývalý plzeňský trenér Martin Šetlík v poločase s nadsázkou útočnou hru Kopřivnice označil jako „přehazovanou s propadávanou“. Sedí to?

Je to tak. Hrají v útoku pomalu, dlouho, trpělivě. Ta slova od Šetlase opravdu sedí. Pak tam někdo propadne, udělá se sedmička. Vypadá to, že je hrnete a přitom je to o dva góly. Uvidíme, jak to bude vypadat u nich.