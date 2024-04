Plzeňští házenkáři vyřadili Kopřivnici a znovu si zahrají o titul

Plzeňský Talent tým vyhrál předchozí dva semifinálové duely s celkovým rozdílem o 22 bodů, ale dnes při návratu série do vlastní haly se do poslední akce zápasu strachoval o zisk postupového bodu. V prvním poločase tomu zpočátku nic nenasvědčovalo, ale domácí ztratili pětigólový náskok a i vinou dvou neproměněných sedmiček v poslední desetiminutovce před přestávkou umožnili soupeři vyrovnat (15:15).

Po změně stran Západočeši podobně přišli o čtyřbrankové vedení, poté co od 21. do 24. minuty čtyřikrát za sebou inkasovali. Nejlepší střelec zápasu a autor sedmi gólů Daniel Bláha pak dvěma trefami překlopil misku vah opět na stranu favorita, ale radovat se domácí definitivně mohli až po skvělém zákroku brankáře Karla Šmída, který při závěrečné hře hostů bez gólmana vychytal pokus Marka Bukovského o vyrovnání z čáry brankoviště.

„Bylo to vyrovnané a nečekali jsme to. Bylo to tím, že jsme měli hodně neproměněných šancí,“ konstatoval v rozhovoru s TVcom.cz Bláha. Jeho tým porazil Kopřivnici podeváté za sebou. S pěti góly nejlepší střelec soupeře Radek Doležel litoval, že jeho týmu, který hrál semifinále po 29 letech, nestačil k úspěchu ani nejlepší výkon v sérii. „Hráli jsme bez nervů, přijeli jsme sem zabojovat a zkusit prodloužit sérii. Bojovali jsme, ale nepodařilo se,“ řekl.

Extraliga házenkářů Semifinále play off - 3. zápas

Plzeň - Kopřivnice 27:26 (15:15)

Nejvíce branek: Bláha 7, Stehlík 5, Douda 5/2 - Doležel 5, Polcar a Hanus po 4. Konečný stav série: 3:0. O 7. a 8. místo - úvodní utkání

18:00 Frýdek-Místek - Zubří.

1. Bláha,4. Kaplan,6. V. Dubský,7. Bláha,7. Bláha,7. Kaplan,8. Vinkelhöfer,13. J. Douda,14. Bláha,14. Stehlík,17. Bláha,24. Škvařil,28. V. Dubský,33. Stehlík,35. V. Dubský,39. Šafránek,44. Stehlík,46. Stehlík,48. J. Douda,49. Stehlík,50. J. Douda,55. Bláha,56. Bláha Góly:

1. Střelec,2. Hanus,6. Polcar,9. Hanus,11. Brito Benítez,12. Polcar,12. Polcar,13. Brito Benítez,14. Zima,15. R. Doležel,17. Brito Benítez,19. Lefan,20. R. Doležel,21. Střelec,34. R. Doležel,36. Hanus,36. R. Doležel,38. Lefan,49. Bukovský,51. Bukovský,52. R. Doležel,53. Hanus,54. Střelec,59. Polcar Sestavy:

Herajt, Štefanič, Šmíd – Ćurčić, J. Douda, Kaplan, Šafránek, Škvařil, V. Dubský, Bláha, Vinkelhöfer, Stehlík, Voves, Beneš, Šindelář. Sestavy:

Žingor, B. Pšenica – Střelec, J. Ježek, Ošmera, Zima, Petřík, Polcar, R. Doležel, Brito Benítez, Lefan, Hanus, Bukovský. Rozhodčí: Králíček, Letev Počet diváků: 980 Stav série: 3:0