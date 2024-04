Házenkáři Plzně porazili podruhé Kopřivnici, Lovosice zdolaly Karvinou

Plzeňští házenkáři o vítězství v Kopřivnici rozhodli v prvním poločase. Osmigólový náskok si vybudovali už v 18. minutě, stejným rozdílem vedli v poločase a v druhé půli si přes zlepšení domácích vítězství pohlídali. „Prohráli jsme si to už v prvním poločase. Měli jsme dvanáct technických chyb, což je proti takovému týmu jako Plzeň strašně hodně. Tak, jak hráli kluci v druhém poločase, měli hrát celý zápas. Vypadalo by to úplně jinak, je to škoda,“ řekl České televizi Tomáš Sklenák, trenér Kopřivnice, jež je v semifinále po 29 letech.

Talent tým v extralize porazil klub ze severu Moravy poosmé za sebou a v letošním play off vyhrál i pátý zápas. O více než polovinu branek vítězů se dnes postarala dvojice Jakub Douda (11) a Nikola Kosteski (5), trenér Petr Štochl mohl vzhledem k jednoznačnému vývoji nasadit všechny hráče z pole. Třetí zápas se bude hrát v Plzni, jež naposledy chyběla ve finále v roce 2013, v neděli 21. dubna.

V repríze loňského semifinále Lovosice připravily Karviné první porážku v letošním play off. Domácím Lovcům vyšel úvod zápasu a nad svým loňským přemožitelem vedli o čtyři branky, vicemistři ale ještě do přestávky otočili a první poločas vyhráli o dva góly. Po pauze si hosté náskok drželi, ještě dvanáct minut před koncem vedli 23:20, bronzový tým minulé sezony se však dotáhl a třemi góly za sebou v poslední pětiminutovce skóre otočil.

Lovosice v klíčových momentech podržel brankář Jiří Günl a mohly se opřít o výkon zkušených opor: sedm gólů vstřelil jednačtyřicetiletý Pavel Horák, jen o branku méně devětatřicetiletý Jiří Motl. V dresu poraženého mužstva se osmkrát trefil Jonáš Patzel.

Série bude pokračovat příští sobotu 20. dubna v Karviné a týden nato se vrátí do Lovosic.

KH ISMM Kopřivnice : Talent tým Plzeňského kraje 20:28 (10:18) Góly:

4. Petřík,9. B. Pšenica,14. Lefan,18. R. Doležel,18. Střelec,19. Hanus,21. Lefan,26. P. Musálek,28. Polcar,29. Polcar,32. Bukovský,33. Střelec,35. Střelec,39. Brito Benítez,48. Lefan,52. P. Musálek,57. Ošmera,58. Zima Góly:

2. Vinkelhöfer,2. Kosteski,4. Stehlík,7. J. Douda,10. J. Douda,11. Kosteski,12. Šindelář,13. Kosteski,14. Kosteski,15. Kosteski,18. Šindelář,18. J. Douda,24. Vinkelhöfer,24. Vinkelhöfer,25. Beneš,26. Bláha,30. Škvařil,36. Bláha,41. J. Douda,43. J. Douda,46. Stehlík,49. J. Douda,53. J. Douda,60. Melich,60. Melich Sestavy:

Žingor, B. Pšenica – Siročák, Střelec, J. Ježek, Ošmera, Zima, Gřes, Petřík, Polcar, R. Doležel, Brito Benítez, P. Musálek, Lefan, Hanus, Bukovský. Sestavy:

Herajt, Štefanič, Šmíd – J. Douda, Kaplan, Kosteski, Šafránek, Škvařil, V. Dubský, Bláha, Vinkelhöfer, Stehlík, Voves, Melich, Beneš, Šindelář. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček Počet diváků: 731 Stav série: 0:2

HK FCC Město Lovosice : HCB Karviná 28:26 (11:13) Góly:

2. Hniďák,3. Chotěborský,5. Chotěborský,6. Mizera,8. Horák,9. Vojíř,10. Vojíř,13. Horák,21. Motl,29. Horák,31. Vojíř,32. Holubec,37. Horák,39. Chotěborský,40. Horák,42. Holubec,43. Horák,45. Chotěborský,51. Pokorný,53. Horák,56. Pokorný,57. Pokorný,60. Motl Góly:

3. Nantl,4. Patzel,6. Široký,8. Patzel,14. Harabiš,16. Růža,18. Růža,19. Solák,22. Solák,24. Užek,26. Široký,28. Živanov,29. Patzel,31. Růža,32. Patzel,36. Široký,37. Patzel,38. Užek,40. Patzel,41. Patzel,43. Harabiš,46. Solák,48. Solák,55. Patzel,56. Patzel Sestavy:

Šem Tov, Günl, Adamík – Holubec, Pokorný, Kupa, Chotěborský, Motl, Hniďák, Dichaminžia, Vojíř, Horák, J. Novák, Stach, Heřmanovský, Mizera, Karlovec. Sestavy:

Mokroš, Vo. Košťálek, Brychlec – Růža, Živanov, Patzel, Plaček, Fulnek, Užek, Harabiš, Solák, Skalický, Široký, Nantl, Ptáčník, Franc. Rozhodčí: Horáček, Novotný Stav série: 1:1

HC ROBE Zubří : SKKP Handball Brno 31:24 (15:13) první zápas 25:39 - postupuje tým SKKP Handball Brno Góly:

4. Dufek,7. Cibulec,11. Kyryljuk,12. Kyryljuk,13. Kunert,15. Đurović,21. Kunert,23. Mičkal,24. Kyryljuk,25. Kunert,26. Kunert,30. Bajer,31. Kyryljuk,33. Đurović,35. Kunert,36. Kunert,37. Kyryljuk,39. Kyryljuk,40. Kunert,41. Kyryljuk,44. Kyryljuk,49. Bajer,50. Mičkal,52. Cibulec,53. Bajer,55. Kunert,60. Chovanec Góly:

3. Bosák,6. Vukićević,10. Kukulovski,18. Bosák,19. Kocich,21. Burget,26. Burget,29. Kasal,30. Vukićević,32. Vukićević,33. Kocich,36. R. Flajsar,39. Tóth,42. R. Flajsar,44. Vukićević,45. Tóth,46. Erbes,51. Kukulovski,52. Erbes,54. Stein Sestavy:

Krůpa, Dufek, Malina – Chovanec, Bajer, Holčák, Kyryljuk, F. Navrátil, O. Krupa, Cibulec, Mičkal, Đurović, Kunert, Hrachovec, Tomášek, Přerovský. Sestavy:

Šamlot, Pyško, Furman – Kocich, Tóth, R. Flajsar, Erbes, Burget, Kukulovski, Flajšinger, D. Janda, Kasal, Kolečkář, Stein, Bosák, Vukićević. Červené karty:

Červené karty:

5. Kolečkář, 55. Tóth Rozhodčí: Pavel Friedel, Tomáš Kučerka