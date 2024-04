Boj o Paříž? Pořád jsme outsider a to nám sedí, líčí házenkářka Jeřábková

„Jsou hrozně milé a jsem strašně ráda a vděčná, že něco takového mohu zažívat právě tady. K Plzni stále chovám lásku, i když už tady dlouho nepůsobím. A fanoušci znovu nezklamali, byli neskuteční,“ líčila v hale na Slovanech osmadvacetiletá hvězda dánského Ikastu.

Na bujaré oslavy ale čas není, již v úterý český výběr norského trenéra Benta Dahla odlétá do Španělska, kde ve čtvrtek sehraje úvodní duel kvalifikace o olympijskou Paříž.

Máte podobné pocity jako před dvěma lety, kdy jste v Plzni rovněž v kvalifikaci o Euro porazily o gól šampionky z Francie?

Nerada to takhle srovnávám. Tehdy to byla exploze, ale mistrovství Evropy nám uteklo. Z tohoto pohledu je lepší, že teď na Euro pojedeme. Co víc si přát.

Jak vám bylo, když Portugalky v prvním poločase odskočily o sedm branek?

Říkaly jsme si, že není konec zápasu. Že je třeba bojovat, povzbudit se. Když se nedaří v koncovce a góly nepadají, musíte v týmu najít něco, co vás zvedne. To se povedlo, i když první poločas byl zbytečně stresový. Už máme pod Bentem (Dahlem) odehráno hodně zápasů, každý takový je nová zkušenost, z které si zase můžeme něco vzít.

Je takový průběh a úspěšný obrat lepší, než kdybyste vyhrály jednoznačným způsobem?

Předtím ve Finsku jsme byly více uvolněné, hrály bez stresu, nebylo to dramatické. Tady to byl boj šedesát minut. Jsem ráda, že je to za námi. Je fajn, že z toho jsou dva body a hlavně postup.

Bylo složité vypořádat se s osobní obranou, kterou na vás soupeřky praktikovaly?

Nejsem na to úplně zvyklá, ale očekávali jsme to. Proti takovým týmům musíte počítat se vším.

Radost českých házenkářek z výhry a postupu na Euro

Už ve čtvrtek vstoupíte ve Španělsku do kvalifikace o olympijskou Paříž. Sebral vám zápas v Plzni hodně sil?

Když získáte dva body, necítíte únavu. A pro mentální pohodu je určitě lepší odjet na olympijskou kvalifikaci po dvou výhrách. Musíme ale zvolit rozumný program, dát si tam jeden dva tréninky a do utkání jít stoprocentně připravené.

Jsou olympijské hry velkou výzvou? Kromě domácího Španělska vás čeká ještě Nizozemí a Argentina, do Paříže poletí první dva týmy.

Je to něco, co se v české házené neopakuje často. Pro nás je to ohromná příležitost, ale já osobně radím, abychom zůstaly nohama na zemi. První duel asi bude klíčový. Musíme bojovat, nemyslet si, že Španělky porazíme automaticky znovu, když se to podařilo loni na mistrovství světa. Pořád jsme outsider, tahle role nám sedí a vyhovuje. Je třeba jít do zápasu s čistou hlavou, stres je na jiné straně než u nás.