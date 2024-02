Máme silný tým, ale musíme být konzistentní, ví házenkářka Jeřábková

Do ní budou Češky nastupovat s vědomím, že tým z evropské špičky mohou klidně porazit. „Musíme si z prvního zápasu odnést to pozitivní, předvedly jsme spoustu povedených akcí, které budeme chtít v neděli v Nizozemsku zopakovat,“ hlásila po středečním utkání nejlepší střelkyně Jeřábková.

Co například?

Určitě to, jak jsme se po deseti, patnácti minutách od začátku zápasu dokázaly zorganizovat a jak jsme se, laicky řečeno, probudily. Od té chvíle jsme s Nizozemkami mohly držet krok, nechaly jsme si sice skóre utéct na větší počet branek, náskok jsme pak musely dohánět a dařilo se. Je vidět, že máme silný tým, jen je potřeba zůstat konzistentní.

V prosinci na mistrovství světa jste s Nizozemkami prohrály o třináct branek, teď jste k vítězství byly mnohem blíž.

Je třeba to víceméně potvrzovat, nebrat to jako úlet, ale trošku na našich výkonech stavět. Teď jsme měly mnohem více pozitivních momentů.

Začátek zápasu vám nevyšel?

Prohrávaly jsme třeba i o šest gólů, někdy se to stane, je těžké to po takovém zápase hodnotit. Musíme se podívat, co jsme dělaly špatně a udělat si rozbor.

Na co jste v utkání nejvíce myslely?

Snažily jsme se eliminovat jejich druhou vlnu, nedělat jednoduché chyby v útoku a hlavně s nimi běhat. Jejich tým je založený na rychlých útocích, mrštné hře, což je něco, na co je třeba dávat pozor a na co musíme správně reagovat.

Rozhodly nakonec větší zkušenosti soupeřek?

Nejspíš ano. Ony mají tým postavený na více zkušených hráčkách, než kolik máme k dispozici my. U nás je spousta mladých holek, což neříkám, že je nutně špatně, ale chybí nám věk, který to u Nizozemek a jiných špičkových evropských týmů táhne. Mají postavenou hru na házenkářkách z Ligy mistrů, ty zkušenosti se pak sbírají daleko jednodušeji.

Momentka ze zápasu kvalifikace na mistrovství Evropy mezi Českem a Nizozemskem.

Párkrát jste ovšem Nizozemky dokázaly zaskočit, jako například povedeným gólem těsně před poločasem.

Takové góly je třeba oslavovat, tým to nakopne, naopak pro soupeřky takový gól do šatny není nic příjemného.

Co jste říkala domácí atmosféře?

Je skvělé, že zápasy, které hrajeme v domácím prostředí, jsou všechny vyprodané. Je to pak na hřišti ohromný rozdíl, když víte, že publikum je s vámi. Připadáte si, jako byste měly o jednu hráčku navíc.

Může být středeční výkon vzpruhou do nedělní odvety a dubnové olympijské kvalifikace, kde na Nizozemky taky narazíte?

Rozhodně je to dobré pro naše sebevědomí, můžeme se od toho odrazit.

Myslím, že jsme se docela slušně předvedly i na mistrovství světa, tam tomu chyběl už jen jeden vítězný zápas. Teď je třeba na takové výkony navazovat i do budoucna.