Házenkářky zkusí v kvalifikaci v Nizozemsku navázat na výkon z domácího zápasu

Češky mají po polovině kvalifikace za úvodní dvě podzimní výhry čtyři body a za dosud stoprocentním Nizozemskem figurují na druhém místě tabulky s dvoubodovým náskokem na Portugalsko. Na šampionát, který budou na přelomu listopadu a prosince hostit Rakousko, Maďarsko a Švýcarsko, projdou první dva týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší celky z třetích míst. Dahlův výběr po nedělním zápase zakončí kvalifikaci na začátku dubna duely ve Finsku a s Portugalskem.

Češky ve středu v prvním letošním utkání favorizované Nizozemky pořádně potrápily a ještě ve 49. minutě senzačně vedly 25:24. Nakonec mistryním světa z roku 2019 podlehly těsně 29:30. Ve venkovní odvetě čeká podle Dahla národní tým ještě mnohem náročnější prověrka.

„Bude to samozřejmě ještě těžší, Nizozemky budou hrát doma. Jsem si jistý, že nebyly příliš spokojené se středečním zápasem, i když ho vyhrály. Myslím, že nás budou atakovat s ještě větší rychlostí. Takže musíme být ještě lépe připraveni. Uvidíme, bude to zajímavé,“ řekl novinářům Dahl, který na reprezentačním srazu postrádá kvůli zranění kapitánku Veroniku Malou.

Český tým se vedle kvalifikace utkal s Nizozemkami i na prosincovém mistrovství světa, kde konečným osmým místem vyrovnal nejlepší výsledek od rozdělení federace. Dahlovy svěřenkyně utrpěly s favoritem vysokou porážku 20:33 a prohrály i vloni na začátku března ve Zlaté lize v Eindhovenu 29:37. S Nizozemskem, které na loňském světovém šampionátu skončilo páté, navíc změří síly také v dubnu na čtyřčlenném kvalifikačním turnaji o účast na olympijských hrách.

„Musíme se teď soustředit na nedělní zápas. Ony budou chtít ukázat, že to ve středu možná byla náhoda. My se budeme pokoušet o to, abychom jim ukázaly, že tohle náhoda úplně nebyla,“ uvedla brankářka Sabrina Novotná.

„V šatně zaznělo, že každý desátý zápas (s nimi) by se mohl podařit. Tak doufám, že v olympijské kvalifikaci se to podaří,“ doplnila s úsměvem česká gólmanská dvojka, která ve středu odchytala druhý poločas a připsala si deset zákroků.

Zápas v Hertongenboschi začne v neděli ve 13:30.