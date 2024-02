Snad nás diváci dotáhnou k výhře. Kouč házenkářek před bojem s Nizozemskem

V prosinci na mistrovství světa vyrovnaly historické maximum. České házenkářky se po osmém místě na velké akci vracejí do kvalifikačního cyklu. Na domácí půdě vyzvou Nizozemsko, jeden z nejlepších celků na světě.

Po úspěšném mistrovství světa vás čeká favorit kvalifikační skupiny. Dvakrát už jste se s ním za poslední rok utkali, další tři vzájemné zápasy vás čekají. Co od soupeře očekáváte?

Zní to jako fráze, ale bude to velké. Hrajeme doma v Praze a chceme se ukázat v dobrém světě. Zároveň bude hezké holky poprvé od mistrovství světa vidět, musíme se trochu zrestartovat a uvidíme, jak můžeme tak těžkému soupeři zavařit. Bude to určitě zajímavé. Těšíme se.

Myslíte, že bude v domácí atmosféře možné Nizozemsko výrazně potrápit? Národní tým hraje v Praze po osmi letech, v hale už je teď téměř vyprodáno.

Domácí zápasy jsou vždycky speciální. Plná aréna a divoká atmosféra nám můžou hodně pomoct. Fanoušci umí být naším osmým hráčem, což se ukázalo naposledy ve Zlíně, kdy jich přišla proti Finsku plná hala. Jak už jsem říkal, Nizozemsko je velmi kvalitní soupeř, ale v házené se může stát cokoliv. Pokud chceme mít šanci, potřebujeme veškerou podporu a všechny diváky na místech. Nejlépe pořádně hlasité, aby nás hnali za vítězstvím.

Co bude důležité? Jak uspět?

Půjde o další důležitý krok v našem vývoji. Nizozemsko patří k nejlepším celkům Evropy a měřit se s takovými soupeři je vždy nejlepší. Máme možnost odehrát dobrá utkání proti těm nejlepším a zároveň na nás aplikovat další parametry hry, abychom se posouvali dál. Zkušenosti můžeme určitě využít i do budoucna. Máme zároveň Nizozemsko také v olympijské kvalifikaci, takže si spolu opravdu zahrajeme. (směje se) Myslím, že je nejdůležitější se soustředit na náš vlastní výkon a na to, jak můžeme být lepší a posunout naši hru.

Bude tým mentálně a fyzicky připraven? Po mistrovství světa se musely některé hráčky vypořádat se zraněním.

Do přípravy na zápasy vždy zapojujeme fyzickou kondici i mentální složku. Psychická část je hlavně o tom, si vzít z mistrovství světa ty správné věci. Musíme si toho na papír ještě trochu připsat, protože vidíme, že když potřebujeme být v naší nejlepší formě, musíme se pořád posouvat. Je to hodně o dlouhodobé, ne krátkodobé práci. Během dvojzápasu s Nizozemskem se zaměříme na to, abychom byli připraveni psychicky a takticky. Je to dobrá příležitost se ukázat.

Máte před sebou náročné jaro. Čtyři těžké zápasy v kvalifikaci na mistrovství Evropy a olympijská kvalifikace. Jak to zvládnout?

Aktuálně je pro nás nejdůležitější kvalifikace o Euro, chceme být na dalším velkém turnaji. A je to náš cíl. V základu se posouváme krok za krokem a zlepšujeme se, ale potřebujeme také vyhrávat zápasy a naučit se vyhrávat zápasy proti těm nejlepším, nejen části turnajů. Musíme být stabilní a hrát pořád naši hru.

A co olympiáda, o kterou česká házenkářská reprezentace bude bojovat poprvé v historii? Necítíte tlak?

Je to samozřejmě velmi důležitá věc. Sen. Věřím, že každá z hráček o tom sní, budeme muset vzít naši šanci oběma rukama, nohama i vším ostatním a bojovat až do úplného konce. Ale tlak žádný nevnímáme. Upřímně máme největší tlak sami na sebe, uvnitř týmu, chceme být kvalitní celek a přednést se na velké scéně. Vnější tlak je normální a nedopadá na nás.