Házenkářky zkusí v souboji o vedení v kvalifikaci ME překvapit Nizozemky

Oba týmy proti sobě nastoupí už potřetí během jednoho roku, naposledy v prosinci na mistrovství světa utrpěly Češky debakl 20:33. V neděli čeká Dahlův výběr odveta v Nizozemsku.

Český tým na podzim v úvodních dvou zápasech kvalifikace zvítězil nad Finskem a v Portugalsku a nakročil k účasti na závěrečném turnaji, který budou na přelomu listopadu a prosince hostit Rakousko, Maďarsko a Švýcarsko. Dahlovy svěřenkyně mají společně s Nizozemskem v čele tabulky čtyřbodový náskok před dvojicí zbylých soupeřů. Na šampionát projdou první dva týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší celky z třetích míst.

Proti Nizozemsku mohou Češky jen překvapit, ve vzájemných zápasech se jim dlouhodobě nedaří. Dahlův výběr vedle vysoké porážky na nedávném světovém šampionátu, kde konečným osmým místem vyrovnal nejlepší výsledek od rozdělení federace, neuspěl ani vloni na začátku března. V duelu Zlaté ligy po vyrovnaném prvním poločase podlehl Nizozemkám v Eindhovenu 29:37. Oba soupeři se utkají i v dubnu v kvalifikačním turnaji o účast na olympijských hrách, kde Češky změří sily ještě s domácím Španělskem a Argentinou.

Nizozemky na prosincovém MS skončily páté, v letech 2015, 2017 a 2019 postupně získaly stříbro, bronz a zlato. Na evropském šampionátu je jejich maximem druhé místo z roku 2016, na posledních dvou kontinentálních závěrečných turnajích obsadily šestou příčku.

„Je to soupeř, se kterým jsem hrála za ženy snad nejčastěji. Nizozemsko je tým světových kvalit a zápasy s ním mě baví. Prověří nás, ukážou nám, na jaké jsme úrovni. Odehrajeme s nimi ještě tři vzájemné zápasy. Hrozně si přeju, abychom dva zvládly - ten domácí a pak v kvalifikaci o olympiádu,“ uvedla spojka Charlotte Cholevová.

Kouč Dahl věří, že se jeho tým v prvním letošním utkání ukáže v dobrém světle. „Nizozemsko patří k nejlepším celkům Evropy a měřit se s takovými soupeři je vždy nejlepší. Bude to velké, hrajeme doma v Praze. Nizozemsko je velmi kvalitní soupeř, ale v házené se může stát s pomocí našich fanoušků cokoliv,“ podotkl Dahl.

V nadcházejícím dvojzápase bude postrádat zraněnou kapitánku Veroniku Malou. Naopak do týmu se vrací uzdravená spojka Kamila Kordovská, která se zranila v úvodním utkání mistrovství světa a zbytek šampionátu vynechala.

„Je to smutná zpráva, že Verča je zraněná. Je to kapitánka a svoje místo v týmu má dost velké. Že bych ji měla zastoupit, to se snažím si nepřipouštět, abych se zbytečně nestresovala,“ uvedla křídelnice Adéla Stříšková.

Zápas v hale na Podvinném mlýně začne ve středu v 19:45. Po nedělním odvetě uzavřou Češky kvalifikaci duely ve Finsku a s Portugalskem na začátku dubna těsně před startem turnaje o olympijské hry.