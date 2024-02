Velkoklub Györ ji poslal do Mostu, v létě se Ogonovszká přesune do Španělska

Po roce zase o dům dál. Do španělské ligy. Maďarská házenkářka Eszter Ogonovszká, kterou do Mostu poslal na hostování gigant Györ, se v létě přesune do špičkového klubu Bera Bera. Černí andělé v ní ztratí tahounku družstva a kanonýrku.