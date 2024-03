První Portugalka v interlize. Házenkářky Mostu posílí reprezentantka Loureirová

Loureirová bude první Portugalkou v interlize, kariéru odstartovala v nejvyšší soutěži ve své vlasti, do Štrasburku se prokousala přes týmy z nižších francouzských soutěží.

Prošla mládežnickými reprezentačními výběry Portugalska, za dospělé áčko startovala v kvalifikacích o Euro či světový šampionát. Kromě toho reprezentuje Portugalsko i v plážové házené.

Ještě bez nové posily čeká Anděly ve středu první vrchol sezony, v pražské UNYP Areně se s Kynžvartem utkají o pohárovou trofej.

„Určitě chceme vyhrát, je to jeden z našich cílů, co jsme si stanovili. Dalšími jsou skončit do třetího místa v interlize a získat desátý domácí titul, teď se ale soustředíme na pohárové finále,“ řekla předsedkyně mosteckého klubu Pavla Chotěborská. Zápas Andělů s Kynžvartem odstartuje v 19.30, předtím se od pěti hraje mužské finále mezi Karvinou a Zubřím.