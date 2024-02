Brankářka Novotná: Každým utkáním se zlepšuju, Nizozemkám se třásla kolena

Novotná narážela na akci Nizozemek tři minuty před koncem zápasu, kdy se Češky dotahovaly na rozdíl jednoho gólu. „Soupeřka mi proskočila z pravé spojky, na bližší tyč mi dala gól, který jsem ale mohla chytit,“ líčila, že čtvrteční zápas mohly české házenkářky v roli outsiderek dotáhnout minimálně k remíze.

Česká dvojka vystřídala po prvním poločase v bráně Petru Kudláčkovou. „Už od nějaké patnácté minuty mi trenér říkal, že na to půjdu,“ přiblížila plány brankářského kouče Martina Galii. „Naskočila jsem a můj výkon byl zase o něco lepší než minule,“ těšilo ji.

Vždyť za ohromné podpory 1498 diváků zlikvidovala proti týmu z evropské špičky deset střel z 22. „Galoš po mně chtěl osm, tak jsem mu dala deset,“ smála se. Přesto cítila, že společně se spoluhráčkami nepředvedly svůj nejlepší výkon.

„Umíme zahrát i líp. V utkání byly nějaké pasáže, kdy jsme z vyložených šancí nedaly gól. A já mohla chytit třeba o dvě střely víc, pak by byl výsledek mnohem veselejší,“ přemýšlela.

Zvlášť když jindy fantastické Nizozemky chvílemi ztrácely, často byly vylučovány za fauly a na hřišti po sobě zmateně koukaly. „Nehrály, na co jsou zvyklé, byly dost dole. Samy byly podle mě překvapené, co se děje,“ všimla si Novotná. „Naopak my jsme byly od začátku druhého poločasu v laufu.“

Češky dokonce 13 minut před koncem po proměněné sedmičce Markéty Jeřábkové o gól vedly a o remízu se rvaly až do poslední sekundy. „Ukázalo nám to, že umíme hrát s týmy nejvyšší kategorie. Máme mladý tým, čím víc budeme trénovat, tím rychleji se budeme zlepšovat a přijdou hezké výsledky.“

Střelecká momentka ze zápasu kvalifikace na mistrovství Evropy mezi Českem a Nizozemskem.

Jeden takový by si české házenkářky přály už v nedělním utkání, které se stejnými soupeřkami odehrají v Nizozemsku. „Budou nám chtít ukázat, že tohle byla náhoda, ale my se jim to pokusíme vyvrátit,“ plánuje brankářská dvojka. „Pak na ně narazíme znovu v olympijské kvalifikaci, kde se o vítězství popereme ze všech sil.“

Nizozemky totiž už teď ví, že si na Češky musí dávat pozor. V prosinci na mistrovství světa s nimi svěřenkyně Benta Dahla padly o třináct gólů, ve čtvrtečním utkání se dotáhly na rozdíl jediného.

„Nikdy jsem neviděla, že by po sobě Nizozemky tolik křičely jako teď. Padal jim míč z rukou, občas nevěděly, co mají dělat. Jsem ráda, že jsem mohla být na hřišti v momentech, kdy se jim třásla kolena,“ prozradila Novotná, které za každý zákrok nadšeně tleskali diváci.

„Že jsme měly možnost hrát v Praze, ze které pocházím, byl fantastický zážitek. Přišla se na mě podívat celá rodina, přítel, všichni diváci byli skvělí.“

Třiadvacetiletá házenkářka se celých třicet minut soustředila na svůj výkon, nedala na sobě znát ani krapet nervozity. „Jsem docela flegmatik, koncentruju se sama na sebe,“ vysvětlila. „Přijde mi, že každý můj zápas za reprezentaci je lepší a lepší.“

I proto už po hráčce kynžvartského celku pokukují týmy ze zahraničí. „Valilo se to ze všech stran, oslovovalo mě hodně týmů, ale já před měsícem podepsala smlouvu na další rok v Česku. Chci tady dodělat magisterský titul a odcházet ven až s čistou hlavou,“ prozradila.

„Třeba o mně budou lidi příští rok víc vědět, může přijít lepší nabídka. Nemusím jít postupně zespoda, ale mohla bych se dostat hned někam výš,“ sní brankářka, jež začíná být čím dál platnější členkou reprezentace.