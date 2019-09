Poruba vsadí na Desortovou: Máme mladý kádr, ale učíme se a zlepšujeme

„To je pro mě skvělé,“ pochvaluje si pravá spojka před pátečním utkáním 4. kola interligy, v němž Poruba od 18 hodin hostí Hodonín.



„Je těžké v každém zápase potvrzovat formu, podávat lepší a lepší výkony. Hodně to je i o sehranosti týmu.“



A ta je jaká?

Myslím, že nám to jde.

Ostatně moc se váš kádr nezměnil, byť odešla velká opora Eva Minarčíková.

To je velká ztráta. Hlavně v obraně, ale samozřejmě i v útoku. Jinak moc změn nebylo. Jenže do hry nás je tak akorát.

Takže máte příliš úzký kádr?

Ano, je to tak. Soupeřky kolikrát mají více hráček na střídání, takže mohou do utkání poslat novou sílu, ale my se s tím holt musíme vyrovnat.

Podaří se vám Evu Minarčíkovou nahradit?

Věřím, že ano, ale asi to bude trvat delší dobu.

Nač si v této sezoně troufáte?

Chceme ji odehrát co nejlépe. Být co nejvýše.

To znamená?

Třeba být i první (směje se).

Trenér Dušan Daniš hovořil o obhajobě pozic z minulé sezony, kdy jste byly v Česku třetí a ve společné interlize se Slovenkami čtvrté. Je to ve vašich silách?

Určitě máme i na druhé místo. Máme sice mladý kádr, ale učíme se a zlepšujeme.

Mládí znamená i hodně chyb, které byly znát také v dosavadních zápasech interligy. Jak se jim vyvarovat?

Z chyb se každý učí. Až budeme mít větší zkušenosti, tak těch chyb ubude. Víme, že si musíme dávat pozor, abychom chybovaly co nejméně.