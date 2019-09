Házenkářky Poruby polevily a v souboji s Veselím se bály se o výhru

Co se s výborně rozjetým družstvem stalo?

„To je záhada i pro mě...“ odpověděl porubský trenér Dušan Daniš. „Ale náskok jsme promarnili úplně zbytečně, chybami v útoku. Třikrát jsme ztratili míč, unáhleně stříleli a dostali jsme se do problémů.“

V 54. minutě tak Porubanky vedly už jen 24:23. A strachovaly se o výsledek „Já jsem se určitě bála,“ přiznala porubská střední spojka Barbora Mýlková. „A myslím, že i další holky. Naštěstí to dopadlo dobře.“

Kouči si pořádně oddechl. „Veselí ucítilo šanci a začalo nás tlačit,“ uvedl trenér Daniš.

Jako by vysoké vedení sokolky ukolébalo. „O přestávce jsme si řekly, že musíme hru zrychlit. A když se nám to povedlo a náskok narostl, tak jsme si už asi myslely, že to půjde samo. Třikrát čtyřikrát za sebou jsme chybovaly a Veselí to nakoplo,“ uvedla Mýlková.

„Najednou jsme se moc hnaly dopředu, místo abychom šly do útoku v klidu a držely dostatečný náskok až do konce, a větší příležitost dostaly i mladší hráčky,“ podotkla levá spojka Eliška Desortová.

„S babami jsme se za toho hodně nepříznivého stavu nahecovaly a řekly si, že už nemáme co ztratit. Daly jsme do toho všechno a byl to nakonec napínavý zápas,“ řekla veselská pivotka Kristina Pastorková. Dodala, že zpočátku doplácely na technické chyby v útoku i obraně. „Byly jsme na Porubu nachystané, ale holky nás překvapily svou dynamikou,“ uvedla Pastorková. „Ale zlepšily jsme obranu, zachytaly nám brankářky a nakonec je to skóre lepší, než to vypadalo.“

Přesto Porubanky výborně vstoupily do sezony, když vyhrály obě úvodní utkání.

„To je super. Máme mladý tým, ale výborný kolektiv. Když na sobě budeme všechny pracovat, dotáhneme to daleko,“ věří Barbora Mýlková. „Ale uvidíme v úterý, jak to dopadne. To nás čeká utkání v Michalovcích. To bude pořádná prověrka, ale nenecháme jim nic zadarmo.“ Michalovce jsou nejlepší celek československé soutěže. „Aspoň tam naše krajní spojky uvidí, jak hrají ty jejich, špičkové,“ řekl trenér Daniš. „Naše krajní spojky zatím nestřílejí tak, jak by měly.“