Házenkářky Poruby zpátky v evropských pohárech, přivítají Ankaru

„Víme o nich velmi málo, téměř nic,“ přiznal porubský trenér Dušan Daniš. „Viděli jsme nějaké šoty, ale z nich se nedá rozpoznat, jakým stylem hrají.“

Protivnice mají v kádru jedinou cizinku, ukrajinskou střední spojku Gannu Kozajevovou. „Ta dodává jejich hře tvář. Turecká házená ale šla nahoru,“ uvedl Daniš.

Předpokládá, že Ankara bude mít podobnou úroveň jako družstva, s nimiž hrávali v létě na přípravných turnajích v Polsku. „Jim jsme byli rovnocenným soupeřem, takže věřím, že pokud budeme hrát disciplinovaně, tak v domácím utkání uspějeme.“

Řada porubských hráček půjde do takového střetnutí poprvé. Může to mít nějakou roli? „Může, ale máme juniorské reprezentantky a ty už takových zápasů hrály dost, stejně jako zkušenější holky z týmu. Pěti šesti hráčkám by takový duel neměl dělat problém. Nové to bude pro ty úplně mladé,“ řekl Dušan Daniš, který věří, že se družstvo poučilo ze středeční interligové prohry v Praze se Slavií 23:24. Tam Porubanky ztratily poločasové vedení 14:11.

Yenimahalle je v turecké superlize druhé a v minulém kole porazilo třetí Izmir 30:20.