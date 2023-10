Verstappenovi stačí tři body. Stane se šampionem F1 už v sobotu v Kataru?

Letos přitom ještě tak špatný výsledek nezajel, nejhůře byl pátý v zářijové Grand Prix v Singapuru, ve všech ostatních případech se umístil na stupních vítězů.

Verstappen v sezoně vyhrál dva z dosavadních tří sprintů, jen v tom úvodním v Ázerbájdžánu byl třetí. V hlavních závodech byl až na Singapur nejhůře druhý, a to jen dvakrát vedle třinácti vítězství.

Šestadvacetiletý Nizozemec má v průběžné klasifikaci šest závodů před koncem náskok 177 bodů na krajana a týmového kolegu Sergia Péreze, po triumfu v Japonsku před dvěma týdny zaokrouhlil svůj zisk na 400.

Před sedmnáctým dílem seriálu z celkových 22 je k mání ještě maximálně 180 bodů - v hlavních závodech po 25 za vítězství a po jednom za nejrychlejší kolo, osm bodů se uděluje za prvenství ve sprintech, které se vedle Kataru pojedou ještě v USA a Brazílii.

Pérez je jediný, kdo má ještě první místo matematicky v dosahu, a pokud by ve sprintu skončil čtvrtý nebo horší, bude šampionát rovněž rozhodnutý ve prospěch nizozemského jezdce, i kdyby už Verstappen do konce sezony vyšel naprázdno.

„Titul je možné získat už v sobotu, takže to je hlavní cíl. Doufejme, že z toho bude památný víkend,“ řekl Verstappen před cestou do Perského zálivu.

„Je fajn pocit jet do Kataru s jistotou Poháru konstruktérů. Trať v Kataru je zábavná, ale pro všechny to bude těžký víkend vzhledem k horku. Kvůli těm teplotám to bude zajímavé,“ dodal Nizozemec, jehož stáj si zajistila týmový titul minule v Suzuce.

Případná korunovace staronového šampiona už v sobotu by nebyla ve formuli 1 novinka, stalo by se tak ale poprvé po 40 letech. Do poloviny 80. let minulého století měly Grand Prix zpravidla sobotní termín a v roce 1983 se v prvním víkendovém dnu stal ve Velké ceně JAR šampionem Brazilec Nelson Piquet. Jeho dcera Kelly shodou okolností tvoří právě s Verstappenem pár.

Velká cena Kataru se pojede podruhé v historii. V předloňské premiéře, kdy se uskutečnila v listopadu jako náhrada za zrušenou australskou Grand Prix, zvítězil Lewis Hamilton před Verstappenem. Katarští organizátoři mají desetiletý kontrakt na pořádání závodu počínaje letošním rokem, vloni se ještě na okruhu v Losailu nejelo s ohledem na konání fotbalového mistrovství světa.

Program Velké ceny Kataru zahájí páteční první trénink a po něm bude následovat kvalifikace na nedělní hlavní závod. V sobotu se nejprve uskuteční kvalifikace sprintu, který pak bude mít start v 19:30 SELČ. Hlavní závod začne v neděli o půl hodiny dříve.