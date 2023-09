ONLINE: Skončí Verstappenova série výher? V Singapuru Red Bull nestačí

Verstappen vyhrál loni ze 14. místa, jenže to bylo v Belgii. Letos z 9. pozice, ale to bylo v Miami. Na městském okruhu v Singapuru není předjíždění vůbec snadné, z 11. příčky na startu to nebude mít lehké. A ještě hůř je na tom Sergio Pérez s druhým Red Bullem, startuje další dvě místa za Verstappenem.

„Byla to šokující zkušenost. Auto neustále klouzalo a nemělo žádnou trakci. Prostě se velmi obtížně řídilo,“ řekl Verstappen. Bude to v závodě lepší?

Kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru vozů formule 1 vyhrál Carlos Sainz Jr. z Ferrari. Rodák z Madridu může v nedělním závodě zaútočit na druhé vítězství v kariéře. Vloni skončil v Singapuru třetí.

Španělský jezdec porazil na okruhu Marina Bay o 72 tisícin sekundy George Russella z Mercedesu. Třetí byl Sainzův týmový kolega Charles Leclerc.