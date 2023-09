Taktický triumf mistra Sainze. Svého soupeře využil jako obránce

Zatímco Carlos Sainz zastavil se svým ferrari pro nové pneumatiky ve 21. kole a měl tedy na autě gumy staré téměř čtyřicet kol, ostatně stejně jako Lando Norris, jezdci Mercedesu zatočil do pit lane podruhé 18 kol před cílem a konec závodu patřil jim - na nových pneumatikách doslova letěli a stahovali na vedoucí dvojici sekundu za sekundou.

George Russel vpředu, Lewis Hamilton jako jeho věrný stín v těsném závěsu. S Charlesem Leclercem s druhým ferrari si hladce poradili a až se řítili směrem k vedoucí dvojici. Šest kol před cílem už byli blízko za Norrisem, situace vypadalo pro duo jezdců v čele beznadějně.

„Údaje z našich dat byla jasná. Pokud zajedeme podruhé pro pneumatiky, bude mít v závěru významnou rychlostní výhodu a získáme vítězný double,“ potvrzoval po závodě Toto Wolff.

Jenže data a čísla někdy neplatí, pokud se jim postaví lidský faktor. Tentokrát to bylo rozhodnutí Carlose Sainze. Syn proslulého závodníka rallye je dlouhodobě považován za výborného stratéga, který si stejně jako třeba Fernando Alonso všímá dění na dráze víc než jiní jezdci a hledá chytrá taktická řešení. A tentokrát se mu to hodně vyplatilo.

„Hlaste mi v každém kole, jak je Lando za mnou daleko,“ požádal svůj tým do vysílačky těsně před tím, než zezadu dorazili stíhači německé automobilky. Jeho záměr byl zřejmý - potřeboval, aby Lando Norris měl k dispozici systému DRS, tedy aby se mu na rovinkách otevřelo zadní křídlo a získal tak rychlost navíc. S ní by se mohl ubránit Russellovi s Hamiltonem, a navíc by tak vytvořit hráz, která bude bránit i jeho vedení.

„Neradil jsem se s týmem. Dobře jsem věděl, jak jsem na tom rychlostně ve srovnání s Landem a jak obtížně se tady předjíždí. Na autě jsme oba měli tvrdé pneumatiky, takže by George a Lewis nejdřív předjeli Landa a já bych se pravděpodobně stal další snadnou kořistí,“ popisoval od neděle již dvojnásobný vítěz závodu Grand Prix.

Předtím se Sainz držel před Norrisem o téměř sekundu a půl. Možná bezpečná vzdálenost, jenže v tom případě by Norris nemohl použít otevřené zadní křídlo. To pravidla formule 1 povolují pouze v případě, když se přiblížíte jezdci vpřed na jednu vteřinu a méně. „Takže jsem trochu zpomalil, aby do zatáčky sedm získal DRS. Myslím, že to mu pomohlo, aby udržel mercedesy za sebou a pomohl mi tak ubránit mé vítězství.“

Bylo to riskantní, nechat si soupeře dýchat na záda. Stačila sebemenší chyba v zatáčce a Sainze by předjeli všichni tři. Namísto vítězství by rázem nebyl ani na stupních vítězů. „Ale vyšlo to,“ smál se poté na tiskové konferenci.

A jak celou situaci prožíval Sainzův obránce, Lando Norris? Dobře si uvědomoval, že jeden bez druhého by mercedesy neporazili. „Děkuji Carlosovi, že mi dal DRS. Bez něj bych neměl šanci,“ uznal britský mladík.

Sainz se v rovníkové metropoli stal prvním pilotem, který letos dokázal porazit duo Red Bullu. Navíc již poněkolikáté podal lepší výkon než jeho stájový kolega Charles Leclerc, který byl ještě nedávno považovaný za jasnou jedničku Ferrari.

„Byl jsem hodně pod tlakem, nezačali jsme v pátek dobře a děkuji klukům z týmu, že vše otočili a nakonec jsme byli tak rychlí. V závodě bylo vše dokonalé, neudělal jsem jedinou chybu a teď jsem v sedmém nebi,“ zářil devětadvacetiletý závodník.