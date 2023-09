Rozbroje stranou. Chtěl bych ho do jeho osmdesáti, říká Alonso o Hamiltonovi

„Kdybych byl šéfem týmu a měl si vybrat mezi Hamiltonem a třeba začínajícím jezdcem z formule 2, držel bych se Hamiltona až do jeho osmdesáti let. Prostě dokud mi někdo neukáže, že je rychlejší než on,“ prohlásil Alonso.

Popírá, že by věk byl vždy zhoršujícím faktorem. Což dokládají také výsledky v aktuální sezoně, kdy oba nejstarší piloti patří mezi nejrychlejší.

„I když jsme starší, pořád jsme rychlí a to je to, co týmy zajímá,“ uvedl pro španělský server Mundo Deportivo.

Alonso často vedl s Hamiltonem spory, však i loni to mezi nimi opět zajiskřilo. V poslední době, zdá se, nepřátelský oheň mírně uhasl a oba se často zahrnují komplimenty.

Fernando Alonso pravděpodobně vzpomíná s Lewisem Hamiltonem (vlevo), jak si dělali naschvály jako týmoví kolegové u McLarenu.

Tak jako ve čtvrtek, když Alonso ocenil Mercedes za nabídku dvouletého kontraktu pro Hamiltona.

„Nikdy jsem neviděl, že by si tým vybral pomalejšího jezdce. S věkem může přijít demotivace, můžete mít jiné priority, nebo nemusíte být už tolik rychlí. Ale to není případ ani můj, ani Hamiltona. Až když se objeví někdo lepší, můžeme si promluvit, ale v současnosti je Lewis rychlejší než kdokoliv jiný,“ pokračoval ve chvále.

Ačkoliv podle Španěla jeho britský konkurent podává stoprocentní výkony, stačí to pouze na prozatímní čtvrté místo. Nestačí na oba Red Bully (Verstappen, Pérez) a také na Alonsa v Aston Martin.

Mercedes totiž stále doplácí na přešlap z minulé sezony, kdy po změně pravidel vsadil na riskantní nulové bočnice, které se zkrátka nesetkaly s úspěchem.

Až na šestý závod běžící sezony od struktury vozu upustil a vizuálně se přiblížil ostatním monopostům. Právě tuto proměnu si Hamilton přál už v zimě, dočkal se jí až v průběhu roku.

Sen o zisku osmého titulu, který mu proklouzl mezi prsty v posledním závodě sezony 2021 v Abú Zabí, se mu tak vzdálil.

Ambice má však pořád stejné, podpisem nové smlouvy, po jehož platnost mu bude tvořit parťáka krajan George Russell, vyslal jasný signál.

„Náš příběh ještě neskončil. Jsme odhodláni dosáhnout dalších společných úspěchů. Jdeme si za svými sny, budeme bojovat. A taky znovu vyhrajeme,“ prohlásil.

Hamiltona čeká dvanáctá a třináctá sezona v Mercedesu. V posledním roku smlouvy oslaví čtyřicáté narozeniny. „Nikdy jsme nebyli hladovější. Nejlepším se nestanete přes noc, vyžaduje to tvrdou práci i odhodlání. Já jsem neskutečně poctěn, že můžu být součástí tohoto fantastického týmu,“ poděkoval.

Lewis Hamilton a Toto Wolff zkoumají nabraná data z monopostu Mercedes.

„Naše spolupráce s Lewisem je jednou z nejúspěšnějších v historii tohoto sportu. To, že budeme pokračovat společně, bylo vždy jen formalitou. Během našich společných let se stal pilířem a vůdčí osobností týmu,“ řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

Zároveň dodal, že zachování jezdecké dvojice Hamilton - Russell bylo jednoduchým rozhodnutím. „Máme nejsilnější pár na startovním roštu. Oba nás posouvají vpřed. Síla a stabilita, kterou poskytují, budou klíčovými stavebními kameny našeho budoucího úspěchu.“

A úspěch v řeči Mercedesu znamená jediné - titul mistra světa.

Pokud ho získá Hamilton, stane se definitivně nejúspěšnějším jezdcem historie formule 1.