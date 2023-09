Omlouvám se, kál se Hamilton. Bývalý šampion odstřelil nováčka

Deset kol před cílem dorazil sedminásobný mistr světa mclaren mladého soupeře a dlouho s útokem neváhal. Jenže proti stejnému motoru, jaký má sám pod kapotou, to neměl snadné ani za pomoci systému DRS, který na rovinkách otevírá zadní křídlo.

Piastri si ve 42. kole před zatáčkou Roggia držel ideální stopu, najížděl vnějškem do levotočivě šikany, když se zprava přiřítil Hamilton, překřížil mu stopu a zadním kolem do něj naboural. Zlomil mu přední křídlo a připravil ho o šance na body.

„Moc se omlouvám, byla to čistě moje chyba. Myslel jsem, že už jsem před Piastrim a šel jsem ke krajnici. Bohužel jsem to celé chybně odhadl a narazil do něho. Hned po závodě jsem šel za ním a omluvil se mu, vzal to,“ popisoval jezdec, který nedávno prodloužil s Mercedesem smlouvu na dvě další sezony.

„Myslím, že Lewis najel o trochu blíž, než chtěl,“ hodnotil dvaadvacetiletý závodník situaci, která ho připravila o bodový zisk. „Sportovní komisaři mu dali penalizaci a on se mi omluvil, víc žádat nemohu.“

Mercedes od začátku sezony bojuje s nepovedeným vozem a každý bod má cenu zlata. Každý je těžce vybojovaný, ta tam je rychlostní výhoda ve srovnání se soupeři. Proto je třeba více bojovnosti a více odvahy v soubojích, z čehož pramení i více chyb. Minule to poznal George Russell, tentokrát zase Lewis Hamilton.

„Vsadili jsme na tvrdé pneumatiky, takže na začátku to bylo hodně těžké. Byl problém se udržet ve vláčku se soupeři. Ale když jsem se dokázal zbavit Alonsa, věřil jsem, že to půjde. A konci jsem měl výhodu,“ pokračoval Hamilton, který se poté, co odstavil Piastriho, prokousal až na šestou pozici.

„Za mclareny jsem kroužil po téměř celý závod. Cítil jsem, že mám víc výkonu, ale na Monze není snadné toho využít. Podařilo se, ale už se těším na příští rok, snad budeme mít o něco lepší auto,“ dodal aktuálně čtvrtý jezdec šampionátu. A nemá to daleko ani ke třetímu místu Alonsa, jehož aston martin už nestačí. Konečná bronzová příčka by na konci roku byla, vzhledem k průběhu celé sezony, pro Hamiltona nečekaným úspěchem.