Ovládne Verstappen další závod? Sledujte Velkou cenu Itálie formule 1

Do domácí Velké ceny Itálie formule 1 vstoupil tým Ferrari skvěle připraven. V závěru kvalifikace měl Max Verstappen plné ruce práce, aby porazil alespoň Charlese Leclerca. Na Carlose Sainze však neměl, a tak do závodu vyrazí z pole position Španěl. Uhájí první pozici až do cíle?